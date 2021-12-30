ذكرت بعض مواقع الإنترنت أن شركة سوزوكي اليابانية تعمل على تطوير نسخ جديدة معدلة من سيارات Jimny الشهيرة.
وبالنظر للصور المسربة للسيارات المنتظرة يمكن أن نلاحظ أنها ستحصل على هياكل أطول من تلك الموجودة في مركبات Jimny الحالية، كما ستجهز هياكلها بخمسة أبواب بدلا من 3، وستزود بصف آخر من المقاعد يتسع لراكبين إضافيين.
وتشير المعلومات المتوفرة إلى أن طلابا من معهد Nihon Automotive Technology School يشاركون في مشروع تصميم السيارة الجديدة وتعديلها نظرا للخبرة التي اكتسبها هذا المعهد من خلال مشاركته في تصميم وتعديل العديد من السيارات الصغيرة العادية منها والكهربائية، وأن هيكل السيارة الجديدة سيكون أطول بنحو 40 سم تقريبا من هياكل Jimny الحالية.
ومن المفترض أن تحصل هذه السيارات على نظامي دفع أمامي ورباعي، ونظام للحفاظ على الثبات على المنحدرات والمنعطفات، ونظام تثبيت السرعة، وحساسات مسافات وكاميرات أمامية وخلفية.
كما يتوقع أن تطلق منها نسخ بمحركات اقتصادية بسعة 1.2 ليتر ونسخ أخرى بمحركات بنزين توربينية بسعة 1.5، وستعمل هذه المحركات مع علب سرعة ميكانيكية وأتوماتيكية بخمس سرعات.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر اليابان تعدّل إحدى أشهر سياراتها رباعية الدفع الصغيرة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.