تثبيت pes 21 للاندرويد مع أخر تحديثات سوق الانتقالات

Pes 21 هي من أكثر الالعاب الإلكترونية شهرة علي الإطلاق وهي أختصار لكلمة pro evolution soccer وهي سلسة من الألعاب المحاكاه لكرة القدم الاي تم أصدار 16 جزء من السلسة إلي الآن وهي من تطوير شركة كوناني وتم أصدارها لأول مرة عام ١٩٩٥ وتعمل علي منصات أندرويد، وغيم كيوب، وأي أو أس، وبلاي ستيشن، وأكس بوكس وأكس بوكس ٣٦٠، وفي ألعاب كرة القدم هي المنافس الرئيسي لسلسلة فيفا حيث تختل النرتبة الثانية بعد لعبة فيفا عالميا وتعتبر من أكبر الألعاب الإلكترونية مبيعا حول العالم حيث بيع إلي ألان ما يقرب من ١١١ مليون نسخة من اللعبة ذلك إلي جانب أكثر من ٤٠٠ مليون عملية تحميل للعبة للهواتف الذكية وسوف نتعرف ألان إلي أهم ما يميز اللعبة وطريقة التثبيت لأجهزة أندرويد.

المواصفات المطلوبة لتشغيل pes 21 للاندرويد

تحتاج إلى نظام أندرويد وجوال يعمل بمعالج Quad CPU رباعي النواه.

كذلك تحتاج إلى ذاكرة عشوائية لا تقل عن 3 جيجا بايت أو أكثر من ذلك.

كذلك التأكد منمساحة التخزين الداخلية للهاتف لا تقل عن 2 جيجا ويفضل أكثر.

يجب الإتصال بالهاتف عبر الإنترنت عبر الواي فاي مع توفر سرعة جيدة.

كذلك يجب أن يكون الاندرويد الخاص بالجهاز 5.0 أو أعلى من ذلك

مميزات لعبة بيس 21

تعمل اللعبة على جميع الأجهزة سواء كمبيوتر أو موبايل ولكن النسخة الموجوده لدينا هي الخاصه بنظام أندرويد والتي يتم تحديثها بشكل مستمر وتحتوي على العديد من التحسينات والخصائص.

تم تحسين الجرافيك الخاص بالملاعب لكي يصبح أكثر دقة وجودة وتم إضافة ديناميكيه الرسومات ثلاثية الأبعاد وذلك لأن خاصية 3D تعمل على مسح اللاعبين للحصول على أدق التفاصيل التي توضح الشخصيات كما في الحقيقة.

كذلك تم تطوير اللعبة من قبل المبرمجين لكي تضم أكبر عدد من مشاهير كرة القدم وتم إضافة تقنيات حديثة مثل Finesse Dribble وإضافة عناصر جديدة يمكن الحصول عليها من المتجر تساعدك أثناء اللعب.

تم تطوير كامل لحركة اللاعبين والمسات وإستقبال اللاعب للكرة والحركات العشوائية وتم تطوير أسلوب اللعب لكي يتمكن اللاعب من تخليص الكرة بشكل أفضل وتصبح اللعبة أكثر واقعية وتحريك اللاعبين داخل أرضية ملعب أقرب إلى الواقع.

تثبيت pes 21 علي اللاندرويد