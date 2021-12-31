طريقة تحميل لعبة ببجي موبايل PUBG MOBILE بالطريقة الرسمية الصحيحة

تعتبر لعبة ببجي من افضل ألعاب القتال الإلكترونية من حيث المتعة وهي تعد من المغامرات التي تنتهي أما بالفوز أو الخسارة وتظل في مقدمة الألعاب بسبب النجاح الذي حصلت عليه اللعبة على مستوى العالم والكثير منكم يبحث عن طريقة لتحميل لعبة ببجي بطريقة آمنة لا تضر بالهاتف لأنه يوجد مواقع وهمية تعرضك لسرقة بيانات حسابك وتتميز لعبة ببجي بوجود تحديثات مستمرة في اللعبة وتحتوي على خاصية تسريع الجهاز أثناء اللعب وأنها مجانية 100%.

طريقة تحميل لعبة ببجي موبايل بالطريقة الرسمية الصحيحة

لتنزيل اللعبة يجب أن يوجد جوجل بلاي على هاتفك.

ندخل على جوجل بلاي ونكتب لعبة ببجي موبايل في خانة البحث.

اضغط على كلمة تثبيت الموجودة اسفل اللعبة ويجب أن يكون الهاتف متصل بالإنترنت.

بعد وقت قليل يتم الانتهاء من تنزيل اللعبة على هاتفك المحمول ثم نقوم بتسجيل الدخول.

نقوم بالضغط على اللعبة وندخل اسم اللاعب والبلد المقيم بها ورقم التعريف الخاص باللاعب.

بعد ذلك يتم اللعب والاستمتاع باللعبة بمغامرات مثيرة وشيقة.

تحميل لعبة ببجي موبايل بالطريقة الرسمية الصحيحة

يتم التنزيل المحاكي للعبة ويتم تنزيل اللعبة من خلال متجر بلاي ثم نفتح حساب فيس بوك الخاص بك أو حساب جوجل بلاي.

نقوم بتحميل اللعبة من خلال جوجل بلاي.

في البداية ستخضع لتمارين أسلوب وخطوات الحركة وخيارات المهارات قبل أن تبدأ اللعب منفرداً أو مع فريق.

توضح لكم اللعبة كيفية التحكم وتحديد الجنس ولون الشعر والبشرة واختيار الملابس والسيارات.

بعد ذلك نختار الخريطة التي ستلعب عليها وتزودك اللعبة بأكثر من خريطة مختلفة لتلعب عليها حسب الرغبة.

ونختار نوع المباريات التي ستلعبها واختيار الفريق الذي سيجعلك على قيد الحياة وتضغط على start لبدء القتال.

شروط تحميل لعبة ببجي من الموقع الرسمية