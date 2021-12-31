نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جوال جالاكسي اس 10 يحصل على تحديثات جديدة من الشركة رسميا في المقال التالي

عمر شويل - جدة قامت شركة سامسونج منذ عدة أيام بإطلاق تحديث جديد لجوالات غلاكسي اس 20، وغلاكسي نوت 20، وأخيرا غلاكسي زد فولد2. واليوم تقوم الشركة بإطلاق واجهة One UI 4.0 المبنية على أندرويد 12 لسلسلة هاتف جلاكسي اس10 في بعض الأسواق.

تحديث سلسلة هاتف جلاكسي اس 10

حصل هاتف Galaxy s10e صغير السلسة والأخ الأوسط Galaxy s10 وشقيقهم الأكبر Galaxy s10 Plus تحديث أندرويد 12 المستقر ومبني عليه واجهة سامسونج One UI ذات الإصدار الرابع في ألمانيا. ويأتي التحديث الجديد بإصدار G97xFXXUEGULB، ويحتوي أيضا على التحديثات الأمنية لشهر ديسمبر 2021. والذي يتولى إصلاح العديد من المشاكل الخاصة بالأمان والخصوصية.

إذا كنت من أحد ملاك أي هاتف من السلسة في ألمانيا، تستطيع الان الحصول على التحديث الجديد من خلال فحص التحديثات بإعدادات الهاتف، وتحميله هوائيا وتثبيته على الهاتف، ولا تنسى مشاركتنا رأيك عبر التعليقات. وترقبوا قليلا خلال الأيام القادمة إصدار سامسونج لتلك التحديثات في مختلف الأسواق، فمُتوقع وصولها للشرق الأوسط في القريب العاجل.

مواصفات جوال جلاكسي اس 10

دعونا نتعرف على مواصفات جوال جلاكسي اس 10

تم اصدار الهاتف في شهر مارس لعام 2019، ويأتي بوزن 157 جراما، وبسماكة 7.8 ميلليمترا. ويتوفر بسعات تخزينية 128 و512 جيجابايت وبذاكرة عشوائية 6 و8 جيجابايت.

وإليكم الجدول الآتي بتفاصيل مواصفات الجهاز: