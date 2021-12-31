نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ما هو سعر هاتف أوبو الجديد” Oppo Find N” الأسطورة وقائمة أفضل عشرة هواتف أوبو في 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة سعر هاتف أوبو الجديد” Oppo Find N” تشتهر هواتف شركة أوبو العالمية بكونها واحدة من أشهر أنواع الهواتف التي تحظى بشعبية كبيرة في جميع انحاء العالم، وذلك لما تقوم بتقديمه وطرحه بشكل مستمر من الكثير من الهواتف الحديث التي تصمم بأفضل الأشكال والمواصفات القياسية والتي تأتي أيضا بأسعار تتناسب مع جميع الفئات، حيث أصبحت هواتف شركة اوبو من الهواتف المفضلة للكثير من المستهلكين في جميع انحاء العالم، ونهتم بطرح سعر هاتف أوبو الجديد 2022 بالإضافة الى طرح قائمة أفضل هواتف اوبو الجديدة والتعرف على أن المواصفات التي تضمنها.

أهم مواصفات هاتف أوبو الجديد 2022

شهدت الأيام الأخيرة وتحديدا في يوم 15 من شهر ديسمبر الإعلان عن اطلاق هاتف أوبو الجديد Oppo Find N”K، والذي يعد أول هاتف قابل للطي من انتاج شركة أوبن العالمية، حيث تم العمل على تزويد الهاتف الحديد بمفصلة مرنة تعمل على سهولة طب الشاشة إلى نصفين عندما يتم غلق الهاتف، وهي الخاصية الجديدة من نوعها التي نجحت شركة أوبو في تطبيقها في الهاتف الجديد، والذي جاء بالعديد من المواصفات الهامة القياسية، التي جاءت على النحو التالي.

وزن الهاتف جاء على نحو 275 جرام.

تم تصميم الشاشة الخارجية الخاصة بالهاتف من نظام Amoled، والتي تأتي بقياس 5.9 بوصة والتي صممت بدقة عالية.

المعالج الخاص بالهاتف من النوع Qualcomm Snapdragon 888.

كاميرا امامية مميزة جاءت بجودة 32 ميجا بايت.

كما تم تصحيح الكاميرا الخلفية بجودة 50 ميجا بيكسل، بالاضافة الى 13 ميجا بكسل.

جاء الهاتف الجديد بسعة تخزين داخلية بنسختين، حيث تأتي النسخة الاولى بمساحة 256 جيجا بايت، أما عن النسخة الثانية فقد جاءت على نحو 512 جيجا بايت.

ذاكرة الوصول العشوائي الخاصة بالنسخة الاولى 8 جيجا بايت، والنسخة الثانية جاءت بذاكرة وصول عشوائي 12 جيجا.

سعر هاتف أوبو الجديد” Oppo Find N”

يأتي سعر هاتف أوبو الجدي للعام 2022 بين 1410 دولار $ الى 1720 دولار $ (أي ما يعادل 22 ألف جنيه مصري).

قائمة أفضل هواتف أوبو 2022

إضافة الى هاتف أوبو الذي تم طرحه خلال الأيام الأخيرة من شركة أوبو، فهناك عدد كبير من افضل أنواع هواتف أوبو المتطورة تاتي تأتي ضمن فئة الهواتف متوسطة السعر، مثل هواتف find وغيرها، ومن اهم هذه الهواتف ما يلي.