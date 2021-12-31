شحن شدات ببجي بالطريقة الصحيحة والمضمونة حتى لا تضيع فرصتك

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عمر شويل - جدة شحن شدات ببجي بالطريقة المضمونة والرسمية التي تعلن عنها اللعبة دائما، حيث تتعدد طرق شحن لعبة ببجي فيمكن شراء الشدات من خلال اللعبة من الداخل من خلال الاقتراحات التي تقدمها اللعبة لكم، حيث تقدم لعبة ببجي دائما عروض مميزة وخصوما على شدات ال uc فيمكن الاستفادة من خلالها والحصول على الـ UC في حسابك على اللعبة، حيث يمكنك الدفع في تلك الخطوة من خلال خدمات جووجل بلاي.

شحن شدات ببجي من Google Pay أو Google Play

أوضحنا أنه من خلال تلك الطريقة يجب أن تقوم بإضافة وسيلة دفع في حساب جووجل بلاي الذي تستخدمه على هاتفك الأندرويد، ثم الدخول إلى اللعبة واختيار عدد شدات الـ UC الذي تريده ومن ثم تقوم بالشراء المباشر لتدخل الشدات إلى حسابك بشكل فوري بمجرد تأكيد عملية الدفع، ويمكنك الحصول على أي عدد شدات من خلال هذه الطريقة لشحن الموسم الجديد أو الاستفادة بأحد الثميات المميزة في اللعبة.

شحن شدات ببجي بالطريقة الرسمية

هناك طريقة أخرى يمكن القيام بها للاستفادة بعدد شدات أو UC أكبر وهو الشحن من خلال موقع Midasbuy حيث يقدم الموقع دائما عروض على الشدات فيمكنك الاستفادة والشحن من خلاله والاستفادة بعدد الشدات المجانية التي يقدمها الموقع عند شراء UC من خلاله، وهنا يجب معرفة رقم الـ ID الخاص بك على لعبة ببجي حيث تقوم بإضافة الرقم وسيظهر اسمك على الموقع للتأكيد أنه الحساب الخاص بك، ثم تكمل عملية الشحن وتستمتع بالشدات في حسابك

طرق الدفع على موقع Midasbuy لشحن UC PUPG

على حسب بلدك ستجد طرق الدفع المتوفرة لك على الموقع فعلى سبيل المثال فإن الموقع يوفر أربعة طرق دفع مختلفة للاعبين في المملكة العربية السعودية وهي كالآتي:

الدفع من خلال ماستر كارد أو فيزا One Card. Mada. Pay By Mobile.

أما طرق الدفع المتاحة في مصر فهي تختلف اختلاف بسيط عن السابقة وهي كالتالي:

Credit / Debit / Prepaid Card. Pay By Mobile. Fawry.

ويرجى الملاحظة أنه إذا فتح الموقع على دولة غير دولتك فإمكانك اختيار علم دولتك من أعلى الموقع وذلك لتتعرف على الطرق المتاحة لشراء شدات ببجي لحسابك.