سيارة تويوتا كورولا كروس 2022 Toyota Corolla Cross تخطف الانظار بسعر مذهل

يبدو أن سيارة تويوتا كورولا كروس 2022 Toyota Corolla Cross جاهزة لمواجهة ميني VUS في المعركة الشرسة لمبيعات الكروس أوفر في كل دول العالم، وذلك بفضل تصميمها الجذاب ومجموعة نقل الحركة الهجينة المتوفرة بسهولة تحت غطاء المحرك، يمكن إقران محرك رباعي الأسطوانات بقوة 169 حصانًا بمحرك دفع أمامي أو نظام دفع رباعي؛ ستتم إضافة محرك هجين إلى تشكيلة طراز 2023 يتناسب Corolla Cross مع تشكيلة سيارات الدفع الرباعي من Toyota بين C-HR الأصغر و RAV4 الأكبر، مما يضعها في فئة صديقة للعائلة بين السيارات.

مميزات سيارة تويوتا كروس 2022 Toyota Corolla Cross

سيتم تجهيز جميع طرازات سيارة Corolla Cross وسيكون ذلك بمحرك يكون نوعه رباعي الأسطوانات وسوف يكون السعة 2.0 لتر حيث ينتج المحرك 169 حصانًا وعلبة تروس أوتوماتيكية متغيرة باستمرار

الدفع بالعجلات الأمامية قياسي، في حين أن الدفع الرباعي اختياري.

كورولا كروس ذات الجر الأمامي تحصل على 31 ميلا في الغالون في المدينة و 33 ميلا في الغالون على الطريق السريع

في داخل كورولا كروس ، سيشعر السائقون الذين هم على دراية بسيارة كورولا سيدان بأنهم في المنزل تمامًا. يتطابق تصميم اللوحة والمواد الداخلية وميزات الراحة تقريبًا مع تلك الموجودة في طراز الأبواب الأربعة

النسب الأكبر من Corolla Cross توفر مساحة أكبر للركاب خاصة في المقعد الخلفي بالإضافة إلى سعة شحن إضافية.

مقاعد أمامية مُدفأة ورافعة نقل سرعات مغلفة بالجلد ومسند ذراع مركزي قابل للطي لركاب المقعد الخلفي.

تم إطلاق شاشة معلومات ترفيهية مربعة محاطة بأزرار الاختصار من لوحة عدادات Corolla Cross

يمكن العثور على هذا التصميم نفسه في العديد من طرازات تويوتا الحالية بشاشات تتراوح من 7.0 إلى 8.0 بوصات

. يستخدم Corolla Cross أحدث إصدار من نظام المعلومات والترفيه من Toyota

سعر تويوتا كورولا كروس 2022

أعلنت شركة تويوتا عن أسعار سيارة تويوتا كورولا كروس 2022 في الأسواق، وسوف ننشر لكم بالتفصيل أسعار 2022 Toyota Corolla Cross :