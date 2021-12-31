شاومي تطلق Xiaomi 12 و Xiaomi 12 Pro مع شحن سريع 120 واط

أسفرت شركة شاومي عن الإصدارات الجديدة لهواتفها، حيث يتم إطلاقهما في بداية العام الجديد 2022 م، وهما هواتف Xiaomi 12 و Xiaomi 12 Pro و وهاتف Xiaomi 12X، لتكتمل بذلك سلسة شاومي الرائدة والغنية بالعديد من المميزات الرائعة مقابل السعر الذي يتمتع به كل هاتف منهما، حيث تم تحديد الإصدارات الجديدة وتزويدها بمعالجات كروم، دعم الشحن السريع ليصل لـ 120 واط، والشحن اللاسلكي 50 واط، والكثير من المزايا الأخري بجانب التصميم الفاخر.

هاتف شاومي Xiaomi 12 Pro

يأتي هاتف Xiaomi 12 Pro بشاشة قياسها 6.73 بوصة، نوعها oled letpo، بشكل منحني من الجانبين ذات دقة 2K.

تدعم الشاشة معدل تحديث 120 هرتز، حساسية لمس 480 هرتز، وتدعم أيضاً شاشة هاتف Xiaomi 12 Pro تقنيات Dolby Vision، وAOD ، وكذلك HDR 10+.

تحمل شاشة الهاتف 10 بت من طيف الألوان وسطوع 1500 وحدة، ومحمية بطبقة من Gorilla Glass Victus، كما تدعم مستشعر البصمة وتقنية التعرف علي الوجه.

ذاكرة تخزين الهاتف UFS 3.1 بسعة بين 128 جيجا بايت وذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت، وأيضاً بسعة تخزين 256 جيجا بايت وبذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت.

الهاتف به أحدث معالج رائد في الهواتف وهو معالج كوالكوم، بدقة تصنيع 4 نانو متر.

الهاتف به 3 كاميرات خلفية، والكاميرا الرئيسية بدقة 50 ميجا بكسل، وعدسة أخري واسعة بدقة 50 ميجا بكسل، والكاميرا الأمامية دقتها 32 ميجا بكسل، يدعم الهاتف نظام الكاميرا قدرة تقريب عالية وتركيز في التقاط الصور، كما يدعم الهاتف تسجيل مقاطع الفيديو بدقة 8K.

بطارية الهاتف 4600 ملي أمبير في الساعة، ويدعم الشحن السريع 120 واط، ويدعم أيضاً الشحن اللاسلكي 50 واط والعكسي 10 واط.

سعر Xiaomi 12 Pro لنسخة 128 جيجا بايت 8 جيجا 738 دولار أمريكي، أما نسخة 256 جيجا بايت 12 جيجا 848 دولار أمريكي، حيث يتم إطلاقة بداية من عام 2022 م.

هاتف Xiaomi 12