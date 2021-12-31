طريقة تثبيت لعبة فورت نايت FORT NITE بطريقة رسمية للأندر ويد والأيفون

تعد لعبة الفورت نايت من أكثر ألعاب الفيديو شهرة على مستوى العالم وتحتوي هذه اللعبة على عدد كبيرة من اللاعبين الذين يمارسونها يوميا، وأصبح من الصعب تحميلها على هاتف أندرويد بعد حذفها من تطبيقات متجر جوجل بلاي الرسمي ويبحث الكثير حتى يصلوا إلى ملف اللعبة وتطبيقها على الهاتف، وكان يوجد نزاع بين شركة آبل وأيبك بسبب مسح لعبة فورت نايت من متجرها بعد التلاعب من أيبك لعدم حصول آبل على عمولة الإيرادات الأولى التي تحققها اللعبة.

طريقة تثبيت لعبة فورت نايت للأندرويد بطريقة رسمية

الدخول على المتجر الخاص بالهاتف الخاص بك.

في مربع البحث نكتب اسم اللعبة ونقوم بالضغط على كلمة بحث.

تظهر اللعبة ونضغط على تثبيت اللعبة.

بعد ذلك نقوم بتشغيل الملف ونضغط على تثبيت فورت نايت.

ننتظر حتى يتم تثبيت اللعبة وتنصيبها تلقائيا.

بعد انتهاء هذه الخطوات بطريقة صحيحة نقوم بتشغيل اللعبة والاستمتاع بأخر إصدار.

طريقة تثبيت لعبة فورت نايت على الكمبيوتر بطريقة رسمية

يجب علينا إنشاء حساب خاص بكم على موقع شركة Epic Games.

نقوم بالدخول على صفحة لعبة فورت نايت على موقع الشركة.

نقوم بتثبيت برنامج Epic games launcher الخاص بنسخة الويندوز.

بعد تثبيت الملف نقوم بفتحه وتركيبه على جهاز الكمبيوتر.

تظهر لك رسالة تطلب منك الإذن بمنح التطبيق تصريح إجراء بعض التغييرات على جهاز الكمبيوتر اضغط على نعم أو موافق ثم اضغط على التثبيت.

في الخطوة التالية سوف يطلب منك البرنامج إدخال بيانات حسابك الخاص بك والذي انشأته في الخطوة الأولى.

ندخل على التطبيق ونستخدم البحث لإيجاد لعبة فورت نايت وادخل إليها.

في آخر خطوة نضغط على زر الحصول على اللعبة Get باللون الأصفر يظهر أسفل الشاشة.

طريقة تثبيت لعبة فورت نايت على الأيفون