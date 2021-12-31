نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تثبيت لعبة GTA V الأصلية الجديدة مواصفات ومتطلبات تثبيت GTA San Andreas في المقال التالي

عمر شويل - جدة تثبيت لعبة GTA V الأصلية النسخة الجديدة من جراند ثفت أوتو وكيف يتم تثبيت اللعبة علي هواتف أند رويد وهواتف أيفون . تثبيت Grand Theft Auto: San Andreas لها بعض المواصفات الخاصة بها . وأيضاً المتطلبات لكي ما تنجح عملية تثبيت GTA San Andreas . وتمتاز النسخة الجديدة GTA San Andreas للاندرويد بالعديد من التحديثات التي تمت علي اللعبة . والتي جعلتها تتفوق شهرةً عن Grand Theft Auto Vice city . وأيضاً تخطت GTA Liberty City Stories وتأتي لعبة Grand Theft Auto سان أندرياس . بجودة عالية في كافة تفاصيل اللعبة كذلك تم تصميم لعبة جراند ثفت أوتو للاندرويد سان أندرياس . من الداخل لتكون أحداثها بالكامل في ولاية سان أندرياس الأمريكية . كما أن Grand Theft Auto تتميز داخلها بأنه شبه العالم الحقيقي الذي نعيشه بفضل تقنية ألجرافيك المتطورة . والتي صممت اللعبة بها بعالم أفتراضي شبيه بالواقع وسنتعرف علي المزيد عن لعبة GTA V للاندرويد داخل مقال اليوم .

تثبيت لعبة GTA V الأصلية الأروع والأكثر تشويقاً GTA San Andreas

صدرت النسخة الأصلية من Grand Theft Auto: San Andreas منذ فترة ليست بعيدة . وكانت النسخة الأولي من GTA San Andreas للاندرويد صممت لتكون متوافقة مع أجهزة الكمبيوتر . كما أن اللعبة في بداية أنتاجها كانت تحتوي علي القليل من الإمكانيات التي تساعد اللاعب في تخطي مراحل المغامرات في لعبة جراند ثفت أوتو للاندرويد . وذلك مثل عدد الأسلحة المستخدمة كما كان عدد السيارات لعبة Grand Theft Auto ذو تقنية ضعيفة بالنسبة لسرعتها . مما كان يجعل الشركة تمسك باللاعب بشكل أسرع وأسهل . وذلك مما دفع الشركة المطورة والمنتجة GTA San Andreas . تفكر في عملية تثبيت لعبة GTA V الأصلية علي كافة هواتف أند رويد بتطويرها وزيادة عدد الأسلحة والسيارات المستخدمة في جراند ثفت أوتو لتكون تجربة اللعب ممتعة

خطوات تثبيت لعبة GTA V الأصلية Grand Theft Auto: San Andreas

أتاحت الشركة المنتجة تثبيت لعبة GTA V الأصلية علي كافة هواتف أند رويد وهواتف أيفون . وذلك من خلال المتجر الذي يكون متوافق مع الهواتف . ذلك عبر GOOGLE PLAY وعبر APPLE STORE . وبجانب أيضاً المتجر الخاص بهواتف هواوي و

تثبيت جراند ثفت أوتو سان أندرياس يتم من خلال الآتي :-

تسجيل الدخول من خلال الحساب الخاص بك علي أي متجر من المتاجر المشار لها . كما يتم تسجيل Grand Theft Auto: San Andreas في الخانة المخصصة بالبحث بالمتجر . كذلك يجب علي اللاعب تحديد سعر grand theft auto v 5 سان أندرياس الذي سيقوم بدفعه . بعد ذلك يتم الضغط علي زر تثبيت GTA San Andreas . كما بعد أنتهاء عملية تثبيت GTA San Andreas للاندرويد يمكن للاعب ربطها بحسابه علي السوشيال ميديا . يمكن اتباع تلك الخطوات مع نسخ GTA Liberty City Stories وأيضاً Grand Theft Auto Vice city .

ما هي مواصفات تثبيت جراند ثفت أوتو سان أندرياس علي الهواتف

يجب أن يكون هاتفك مساحته الداخلية فارغة بمقدار 4GB .

كما يتطلب تثبيت لعبة GTA V الأصلية معالج ذو تقنية ثماني النواة متطور ونسخته سناب دراجون 865 .

معالج ذو تقنية ثماني النواة متطور ونسخته سناب دراجون 865 . كذلك بجانب أن يكون ذاكرة الهاتف العشوائية فارغة بمقدار 6GB لتثبيت Grand Theft Auto: San Andreas .

. من الضروري أن يكون هاتفك يحتوي علي نظام تشغيل أند رويد 11.0.1 ليتم تثبيت GTA San Andreas للاندرويد .

كما أن مواصفات هواتف أيفون لتثبيت لعبة Grand Theft Auto سان أندرياس يكون نظام التشغيل IOS 14 .

سان أندرياس يكون نظام التشغيل IOS 14 . بجانب أن يكون هاتف أيفون يحتوي علي مساحة فارغة في الذاكرة العشوائية بمقدار 4GB لتثبيت لعبة GTA V للاندرويد .

مواصفات تثبيت Grand Theft Auto Vice city علي الهواتف

تتطلب لعبة Grand Theft Auto Vice city بعض المواصفات حتي تنجح عملية تثبيت لعبة جراند ثفت أوتو للاندرويد . علي الهاواتف تلك المواصفات هي كالتالي :-

مواصفات تثبيت GTA V Liberty Stories علي جوالك يجب أن يكون به مساحة فارغة بقدر 2GB . كما تتطلب لعبة جراند ثفت أوتو للاندرويد فايس سيتي معالج بتقنية رباعي النواة علي هاتفك . كذلك لعبة Grand Theft Auto فايس سيتي بأن يكون الهاتف يحتوي علي مساحة فارغة بالذاكرة العشوائية 4GB . لعبة GTA V للاندرويد فايس سيتي مواصفات تثبيتها علي الهاتف تتطلب نظام تشغيل بهاتفك أند رويد 9.0.1 . تلك المواصفات تنطبق أيضاً علي نسخة GTA Liberty City Stories لكي ما يتم تثبيتها بالجوال .

تثبيت لعبة GTA V الأصلية النسخة الجديدة GTA San Andreas تم عرض تفاصيل تثبيت اللعبة علي الهاتف . بجانب ما هي المتطلبات لكي ما تنجح عملية تثبيت Grand Theft Auto: San Andreas علي الهواتف أند رويد .