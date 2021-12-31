كيا سبورتاج kia sportage 2022 سعر ومواصفات في مصر والسعودية

كيا سبورتاج 2022 مواصفات وأسعار هذا العام، تقدم باستمرار شركة كيا الكورية سيارات حديثة تتمتع بمواصفات لم في سيارات أخرى، حيث قدمت سيارة kia sportage 2022 من السيارات الرياضية التي تتميز بالعديد من المميزات، حيث تحتوي على العديد من المحركات ذات جودة عالية بنزين وهجين وبلاج أن هايبرد، كما تتميز بأنها ذات مساحة واسعة ويتوفر بها تصميم هجومي جديد يعرف باسم أوبوسيتس يونايتد، كما يمكنك معرفة كافة مواصفات كيا سبورتاج من خلال هذا المقال.

كيا سبورتاج 2022 الشكل الجديد في مصر

تحتوي سيارة كيا سبورتاج 2022 بالعديد من المميزات والتي تتمثل في الآتي:

تتميز بمظهر ديناميكي جذاب ومميز.

تحتوي على شبكة مصممة برسومات شبكية مميزة، حيث ترتبط هذه الشبكة بشبكة tiger nose.

يتوفر بها مصابيح ذات جودة عالية.

يوجد غطاء محرك في وجه السيارة يحمل اسم كيا سبورتاج.

تتميز أبوابها بأنها على شكل مجعد منحنية إلى الداخل.

لون طلاء السيارة باللون الأسود، والأخرى باللون الفضي.

يتوفر العديد من الخيارات الخاصة بغطاء السيارة.

يحتوي على تكييف ومحرك قوي، بلوتوث وراديو.

يتوفر بها فتحات التهوية.

تتميز مقاعد السائق والراكب الأمامي بأنها إلكترونية من الممكن تحريكها بسهولة وتتميز بالراحة.

يصل طول سيارة كيا إلى 183.5بوصة، بينما يصل عرضها إلى 73.4 بوصة، بينما يصل ارتفاعها إلى 65 بوصة.

تحتوي على نظام صوت اختيار من خلال Harman kardon.

يتوفر بها شماعات لتعليق عليها احتياجات الركاب التي من عدم وقوعها.

يتوفر بها شاشتين ذات مقاس كبير يصل إلى 12.3 بوصة، يتميزان بأنه يعملان بالتتش.

تحتوي على غطاء في السقف من الممكن رفعه بسهولة.

فئات سيارة كيا سبورتاج لعام 2022

تضمن سيارة كيا سبورتاج العديد من الفئات تتميز كل فئة عن الفئة الأخرى بالعديد من المميزات، يمكن معرفتها من خلال الآتي:

سيارة كيا سبورتاج LX 2022.

سيارة كيا سبورتاج EX 2022.

سيارة كيا سبورتاج NIghtFall.

سيارة كيا سبورتاج SX Turbo 2022.

سعر كيا سبورتاج 2022 الشكل الجديد

كيا سبورتاج 2022 سعرها يختلف من دولة إلى أخرى، وتتمثل أسعار السيارة كالآتي:

سعر سيارة كيا سبورتاج بالمملكة العربية السعودية يصل إلى 94,000 ريال سعودي.

سعر سيارة كيا سبورتاج بقطر يصل إلى 91,100 ريال قطري.

سعر سيارة كيا سبورتاج بالكويت يصل إلى 7,550 دينار كويتي.

سعر سيارة كيا سبورتاج بالإمارات يصل إلى 92,000 درهم إماراتي.

سعر سيارة كيا سبورتاج الولايات المتحدة يصل إلى 25,000 دولار أمريكي.

سعر سيارة كيا سبورتاج بالبحرين يصل إلى 9,500 دينار بحريني.

وهكذا يمكنكم معرفة سيارة كيا سبورتاج 2022 مواصفات وأسعار من خلال اتباع النقاط التي تم عرضها بهذا المقال.