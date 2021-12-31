نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مركز قارينا فري فاير لشحن جواهر 2022 بالأيدي موقع Garena Free Fire في المقال التالي

عمر شويل - جدة لا زالت لعبة فري فاير من أكثر ألعاب الفيديو القتالية شهرة على الهواتف الذكية، والتي قدمت شركة جارينا مركز قارينا فري فاير لشحن جواهر بالأيدي، حيث أنها حظيت على أكثر من مليار عملية تثبيت، وأصبحت محل بحث كبير دومًا لا سيما ومع تحديثات اللعبة التي تتم كل شهر، ومن خلال تحديث فري فاير الجديد 2022 الذي أحدث الكثير من التغييرات والمعالم في اللعبة بخريطة جديدة لتحديث العصر الجديد (عاصفة ثلجية).

مركز قارينا فري فاير لشحن جواهر 2022

كي تكون متميز في لعبة فري فاير تحتاج إلى الحصول على شحن جواهر اللعبة، وذلك لشراء ما تريده لزيادة إمكانياتك في اللعبة، وذلك يتم من خلال طرق كثيرة، منها مواقع تذكر شحن جواهر مجانية دون سداد أموال، ولكن الشحن الرسمي والمؤكد والذي منه تحافظ على حسابك الأيدي في اللعبة يكون من خلال الشراء من مركز غارينا فري فاير الشحن الحقيقي والرسمي، حيث أنه الموقع المعتمد باللعبة.

مركز غارينا للشحن فري فاير

يعتمد شحن جواهر اللعبة على دخول قارينا فري فاير شحن id بطريقة رسمية 100%، حيث يتطلب الموقع خدمات لكي تسجل عضوية به، وبعد ذلك تقوم بالدخول على العضوية ثم اختيار كمية الشدات المطلوبة، وتبدأ خطوات شحن جواهر Free Fire بالأتي:

الكتابة في متصفح البحث لديك https://shop2game.com/

يفتح لك موقع غارينا للشحن id

منه تقوم بتسجيل الدخول لعضويتك، وذلك باختيار ما بين (عضوية جارينا- أم الفيسبوك).

وتختار الدولة التابع لها.

ثم اختيار الدخول للعبة Free Fire، وهنا يتطلب تسجيل الدخول بمعرف اللاعب.

بعد ذلك الضغط على تسجيل الدخول.

تصبح باللعبة وتختار عدد الجواهر المطلوبة، وسداد قيما بإحدى الطرق المتاحة بالموقع.

وفي ثواني تجد الجواهر داخل حسابك باللعبة، والقيام بشراء ما تريد بتلك الجواهر.

تحديث فري فاير الجديد 2022

جاء العصر الجديد في لعبة فري فاير يحمل أجواء الشتاء القارص، مع طرق جديدة للاستمتاع مع ميزات جديدة، تبدأ بخريطة جديدة.

كما يستعين الناجون بإدارة مواردهم وبناء معسكر أساسي لتوفير الإمدادات لمواطني جبال الآلب، حيث يحاولون حمايتهم من عاصفة ثلجية، وهذا الحدث سيتم فيه مكافأة الناجون بانتهاء الحدث بتاريخ 9 يناير 2022.