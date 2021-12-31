رقم سري يفتح بين سبورت تنزيل مجموعة قنوات بين سبورت النايل سات الجديد 2022

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عمر شويل - جدة رقم سري يفتح بين سبورت تنزيل مجموعة قنوات بين سبورت عن طريق النايل سات الجديد 2022، الكثير ممن يمتلكون جهاز إستقبال يعمل بالإنترنت يجدون مشكلة في تشغيل قنوات بين سبورت، وذلك سواء على خاصية Sat IPTV المتواجدة على القمر الصناعي نايل سات او الدخول إلى IPTV من الداخل، نتناول اليوم أربعة أرقام بعد إدخالها على جهاز الإستقبال تجد أن جميع قنوات النايل سات قيد التشغيل على الفور، رقم سري يفتح بين سبورت تنزيل مجموعة قنوات بين سبورت عن طريق النايل سات الجديد 2022.

رقم سري يفتح بين سبورت 2022

كل ما عليك هو إستخدام جهاز إستقبال معالج SUN PLUS وليس جهاز إستقبال بمعالج GX حيث أن معالج GX سريع بالفعل، وذلك لكي تتمكن من تنزيل القنوات الجديدة 2022 تنزيل مجموعة قنوات بين سبورت بسهولة، يجب عليك في البداية أن يكون لديك سيرفر IPTV سواء مجاني أو مدفوع، حيث يمكنك من الحصول على سرعة مذهلة لقنوات بين سبورت على القمر الصناعي نايل سات، في البداية يجب توصيل جهاز الإستقبال أو الريسيفر لديك على الإنترنت، ثم الضغط على زر MENU حتى تظهر خيارات عدة تختص بالوسائط يتم النقر على زر الضبط.

النايل سات الجديد 2022

بعد الضغط على زر الضبط من خلال القائمة الرئيسية تظهر خيارات عدة يتم التوقف عند قائمة إعدادات الإنترنت وانقر على OK، حيث تظهر شاشة جديدة بها عدة بيانات يتم التأكد من أن نوع الرابط واي فاي ثم التوقف عند أيقونة الإعدادات وانقر على OK لتحديث النايل سات الجديد، حيث يتم فتح الشبكات المجاورة والشبكة الخاصة بك التي قد تم إضافتها، حيث تظهر قائمة بإسم الشبكة الخاصة بك بجانب أنها مفتوحة تماماً، يتم التوقف عند أيقونة الشبكة الخاصة بك والنقر على زر OK.

تنزيل مجموعة قنوات بين سبورت

عند النقر على الشبكة الخاصة بك يتم فتح قائمة جديدة لتنزيل جميع القنوات قنوات بين سبورت كل ما عليك هو التوقف عند أيقونة ( أكثر ) ثم النقر على OK، حيث تظهر لوحة DNS الخاصة بجهاز الإستقبال يتم التوقف عند أيقونة DNS Server وبجانبه علامة صح يتم إزالة علامة صح، وفي أيقونة الأرقام أسفلها يتم النقر على OK وكتابة ( 008008008008) يتم النزول إلى كلمة الرابط والنقر على OK، حيث نجد توقف الشبكة ثم إعادة عملها لنجد تشغيل مجموعة قنوات بين سبورت على الفور، قدمنا لكم اليوم رقم سري يفتح بين سبورت تنزيل مجموعة قنوات بين سبورت عن طريق النايل سات الجديد 2022.