هواتف موتورولا Moto one Fusion و Moto G 5G Plus وأسعارهم في المملكة السعودية

نقدم لكم متابعينا في ذلك المقال أبرز وأهم مزايا هواتف موتورولا الجديدة في الأسواق العالمية للهواتف Moto one Fusion و Moto G 5G Plus، حيث يعد هواتف موتورولا الأخيرة من الهواتف الاقتصادية جداً خاصة هاتف Moto one Fusion والذي يقدم قيمة مميزة مقابل السعر، فقد تم إطلاق ذلك الإصدار في المملكة العربية السعودية في شهر أغسطس الماضي، أما عن هاتف Moto G 5G Plus تم إطلاقه في شهر أكتوبر الماضي أيضاً ويتميز بدعمه لشبكات الجيل الخامس.

هاتف Moto one Fusion

شاشة الهاتف نوعها LCD وقياسها 6.5 بوصة، دقتها 720 بكسل في 1600 بكسل، به كاميرا أمامية دقتها 8 ميجا بكسل وتمثل شكل قطرة.

الهاتف به غطاء بلاستيك بالخلف وبه مستشعر للبصمة وأربع كاميرات طولية.

الهاتف به أزرار خارجية لرفع وخفض الصوت، وأيضاً زر التشغيل، وزر خاص لمساعد جوجل، كما به منقذ صوت 3.5 مم، ومنفذ شحن USB-C، وبه مدخل شريحتين وميموري خارجي.

معالج الهاتف SnapDragon 710، وذاكرة التخزين الخارجية 128 جيجا بايت والذاكرة العشوائية 4 جيجا بايت.

يدعم الهاتف بلوتوث 5 وراديو FM.

هاتف Moto G 5G Plus

شاشة الهاتف نوعها LCD ذات قياس 6.7 بوصة، دقتها 1080 بكسل في 2520 بكسل، ومعدل تحديث 90 هرتز، بها 2 كاميرا أمامية بزاوية عريضة دقتهما 16 ميجا بكسل والأخري 8 ميجا بكسل.

ذلك الإصدار أيضاً به غطاء بلاستيكي وبه أربع كاميرات في مربع وبصمة جانبية في إطار الهاتف.

الهاتف به إطار خارجي به زر التشغيل وأزرار رفع وخفض الصوت وزر خاص بمساعد جوجل، وأيضاً به منفذ صوت ومنفذ للشحن، وأيضاً مدخل الشريحتين والميموري الخارجي.

معالج الهاتف SnapDragon 765 وذاكرة التخزين 128 جيجا بايت، الذاكرة العشوائية 8 جيجا بايت، ويدعم الهاتف NFC.

يعم الإصدار بلوتوث 5.1 وراديو FM.

هواتف موتورولا Moto one Fusion و Moto G 5G Plus