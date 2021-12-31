نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هواتف موتورولا Moto one Fusion و Moto G 5G Plus وأسعارهم في المملكة السعودية في المقال التالي
عمر شويل - جدة هواتف موتورولا Moto one Fusion و Moto G 5G Plus وأسعارهم في المملكة السعودية - ثقفني
نقدم لكم متابعينا في ذلك المقال أبرز وأهم مزايا هواتف موتورولا الجديدة في الأسواق العالمية للهواتف Moto one Fusion و Moto G 5G Plus، حيث يعد هواتف موتورولا الأخيرة من الهواتف الاقتصادية جداً خاصة هاتف Moto one Fusion والذي يقدم قيمة مميزة مقابل السعر، فقد تم إطلاق ذلك الإصدار في المملكة العربية السعودية في شهر أغسطس الماضي، أما عن هاتف Moto G 5G Plus تم إطلاقه في شهر أكتوبر الماضي أيضاً ويتميز بدعمه لشبكات الجيل الخامس.
هاتف Moto one Fusion
- شاشة الهاتف نوعها LCD وقياسها 6.5 بوصة، دقتها 720 بكسل في 1600 بكسل، به كاميرا أمامية دقتها 8 ميجا بكسل وتمثل شكل قطرة.
- الهاتف به غطاء بلاستيك بالخلف وبه مستشعر للبصمة وأربع كاميرات طولية.
- الهاتف به أزرار خارجية لرفع وخفض الصوت، وأيضاً زر التشغيل، وزر خاص لمساعد جوجل، كما به منقذ صوت 3.5 مم، ومنفذ شحن USB-C، وبه مدخل شريحتين وميموري خارجي.
- معالج الهاتف SnapDragon 710، وذاكرة التخزين الخارجية 128 جيجا بايت والذاكرة العشوائية 4 جيجا بايت.
- يدعم الهاتف بلوتوث 5 وراديو FM.
هاتف Moto G 5G Plus
- شاشة الهاتف نوعها LCD ذات قياس 6.7 بوصة، دقتها 1080 بكسل في 2520 بكسل، ومعدل تحديث 90 هرتز، بها 2 كاميرا أمامية بزاوية عريضة دقتهما 16 ميجا بكسل والأخري 8 ميجا بكسل.
- ذلك الإصدار أيضاً به غطاء بلاستيكي وبه أربع كاميرات في مربع وبصمة جانبية في إطار الهاتف.
- الهاتف به إطار خارجي به زر التشغيل وأزرار رفع وخفض الصوت وزر خاص بمساعد جوجل، وأيضاً به منفذ صوت ومنفذ للشحن، وأيضاً مدخل الشريحتين والميموري الخارجي.
- معالج الهاتف SnapDragon 765 وذاكرة التخزين 128 جيجا بايت، الذاكرة العشوائية 8 جيجا بايت، ويدعم الهاتف NFC.
- يعم الإصدار بلوتوث 5.1 وراديو FM.
هواتف موتورولا Moto one Fusion و Moto G 5G Plus
- يشترك الهاتفان في الكاميرات الخلفية، حيث يتواجد عدسة عريضة رئيسية 48 ميجا بكسل وبفتحة عدسة 1.7 ميجا بكسل والأخري 8 ميجا بكسل، وكاميرا أخري 118 درجة بفتحة عدسة 2.2، والكاميرا الثالثة نوعها ماكرو بقة 5 ميجا بكسل، أما عن الكاميرا الرابعة دقتها 2 ميجا بكسل.
- بطارية الهاتف سعتها 5000 ملي أمبير وتبقي 48 ساعة، ويعم الهاتفان الشحن السريع بقدرة 20W.
- نظام التشغيل أند رويد 10 مع واجهة MyUX القريب.
- الأسعار في المملكة العربية السعودية: Moto G 5G Plus بسعر 1400 ريال، وهاتف Moto one Fusion بسعر 800 ريال سعودي.
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