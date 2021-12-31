شحن شدات ببجي من الامور الهامة التي يبحث عنها كل عشاق لعبة ببجي موبيل حيث عن طريقها تستطيع شراء العديد من الاشياء التي تساعدك داخل اللعبة حيث تسطتيع شراء كل من الملابس النادرة وأسكنات الأسلحة وأسكنات السيارات والدرجات البهارية كما انة تستطيع شراء الصناديق المميز للحصول علي العديد والمكافآت التي لم تجدها ألا عن طريق الصناديق كذلك رفع مستوي اللاعب داخل اللعبة وفتح العديد من المميزات والإمكانيات التي تساعد علي تحقيق الفوز إلي جانب العديد من المميزات الهامة ويوجد العديد من الطرق والتطبيقات لشحن شدات ببجي سوف نتعرف علي أفضل المواقع الأمنة لشحن الشدات دون الخوف علي حسابك وأسعار شحن شدات ببجي في الدول العربية.

شحن شدات ببجي مجانا بال ID عن طريق idle-empire

في البداية فتح موقع idle-empire من جهازك.

في الصفحة الرئيسية يعطيك الموقع بعض الاسئلة عليك الأجابة عليها.

كذلك سوف تجد أيضا بعد الفديوهات شاهد منها قدر ما تستطيع.

ثم بعد الأجابة علي الأسئلة ومشاهدة الفيديوهات أضعط علي أيقون نقاطي.

بعد الدخول إالي النقاط قم بتحويل النقاط المجمعة إلي بطاقات جوجل بلاي.

بعد ذلك يمكنك الشراء بالبطاقات من المتجر الرسمي لببجي موبيل.

شحن الشدات عن طريق موقع midasbuy

أولا التوجهة إالي موقع midasbuy.

ثم من الصفحة الرئيسية أختار دولتك.

بعد ذلك الضغط علي أيقونة شراء uc cash.

ثم يطلب منك الموقع رقم ID الخاص بك داخل اللعبة ويجب التأكد من إدخالة بشكل صحيح.

ثم تقوم بتحديد كمية الشدات التي تود الحصول عليها.

بعد ذلك تقوم بتحديد عملية الدفع وأكمال عملية الشراء.

ثم تقوم بفتح اللعبة لتجد الشدات موجودة في حسابك.

اسعار الشحن من موقع ميداس باي في السعودية