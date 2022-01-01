خطوات تحميل أحدث إصدار من لعبة ببجي الكورية 2021 Korean Pubg Mobile وما هي الإضافات الجديدة

نقدم لكم أحدث إصدار من لعبة ببجي الكورية 2021 حيث أنه من الألعاب التي يبحث عنها عدد كبير من محبي ألعاب التنافس وكذلك ألعاب الأكشن مؤخرًا هي لعبة ببجي الكورية وذلك بسبب احتوائها على العديد من المزايا والخصائص الإضافية المطورة التي تتميز بها عن لعبة ببجي موبايل النسخة الأصلية، إذ أن لعبة ببجي موبايل تمتلك ثلاث نسخ مقسمة والتي تشمل لعبة ببجي الكورية، لعبة ببجي العالمية المعروفة في جميع أنحاء العالم، والنسخة الأخيرة هي ببجي الصينية، في هذا المقال سنتعرف على كيفية تحميل لعبة ببجي الكورية على الجوال وأهم المميزات والخصائص لذا تابعوا معنا.

خطوات تحميل أحدث إصدار من لعبة ببجي الكورية 2021

النسخة التي نالت على إعجاب الكثير من اللاعبين هي لعبة ببجي الكورية إذ تم إجراء العديد من التطويرات والتحديثات عليها لسهولة الوصول إلى المعلومات والبيانات بشكل أسرع بالإضافة إلى الارتقاء بمستوى حساسية الجيروسكوب وبعض التطويرات الزمنية المختصة بهيكلة القنابل الدخانية، لذلك يجب على جميع الراغبين بالحصول على اللعبة على هواتفهم بدون مشاكل وبطريقة سهلة اتباع الخطوات التالية بدقة:

كخطوة أولية يجب الولوج إلى متصفح جوجل كروم والقيام بكتابة مباشرةً في خانة البحث العبارة الآتية ببجي النسخة الكورية Pubg BK وعند طباعة العبارة ستظهر لك اللعبة في أول القائمة قم بالنقر عليها.

بعدها يجب عليك الضغط على خاصية تثبيت والانتظار لبضع ثواني حتى يتم تثبيتها على جوالك بشكل بسيط وسهل، ومن المحتمل أن تستغرق وقت إضافي وذلك يعتمد على سرعة الإنترنت على هاتفك.

خصائص ومميزات لعبة ببجي الكورية

يتميز الإصدار الأخير من لعبة ببجي الكورية بالعديد من الخصائص التي تشمل الآتي: