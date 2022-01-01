رابط حذف حساب الفيس بوك نهائيا 2022 ولا يمكن استرجاعها delete facebook account بكل سهولة

رابط حذف حساب الفيس بوك نهائيا من اكثر ما يبحث عنه مستخدمي الفيسبوك الذين لا يرغبون بالاستمرار في عمل حساباتهم، وبالتالي فإننا نوضح لقراء موقعنا أسهل طريقة حذف حساب فيسبوك حتى يسهل على المستخدمين إتمام ذلك بأسهل الطرق، وكذلك عرض رابط مباشر يمكن من خلاله الدخول على صفحة حذف حساب الفيسبوك واتخاذ الاجراء الصحيح اللازم في عملية حذف الحساب مع توضيح ذلك بالصور حيث يمكنكم الآن متابعة هذا التقرير للتعرف على كيفية إلغاء الحساب وجعله لا يعمل مرة اخرى والتخلص من الحساب الخاص بك على فيسبوك.

حذف حساب الفيس بوك نهائيا

يتيح موقع الفيسبوك إمكانية حذف حساب الفيسبوك عن طريق إضافة خاصية جديدة اسمها ” إلغاء تنشيط الحساب” وعلى اثر ذلك يتم إلغاء تنشيط حساب الفيسبوك خلال فترة أو نهائياً بحسب ما تريد ذلك، ومن خلال متابعة هذا التقرير يسهل على الجميع اجراء ذلك من خلال الخطوات التفصيلية التي نستعرضها أو من خلال الدخول على رابط حذف حساب الفيسبوك نهائياً الذي يتم توضيحه، كما يمكن أيضاً الدخول على رابط حذف حساب الانستقرام نهائياًَ في حالة رغبة المستخدم في حذف حسابه أو التخلص منه.

طريقة حذف حساب الفيس بوك نهائياً

في البداية نستعرض طريقة حذف حساب الفيسبوك نهائياً من خلال عرضنا لهذه الخطوات المفصلة التي توضح الطريقة بشكل تام وصحيح.

فتح تطبيق الفيسبوك من الجوال الخاص بك.

ثم الدخول على علامة “3 شرط” بأعلى واجهة التطبيق.

الدخول على الاعدادات (Settings).

الدخول عام (General).

ثم فتح أيقونة إدارة الحساب (Manage your account).

وتأتي الخطوة التالية بالدخول على حذف الحساب delete facebook account.

رابط حذف حساب الفيسبوك نهائياً

هذه الطريقة هى الأسهل في حذف حساب الفيسبوك بشكل نهائي حيث يقوم الرابط الذي نوضحه بتحويلك مباشرة الى صفحة حذف حساب الفيسبوك دون الحاجة الى اجراء الخطوات السابقة التي قمنا بتوضيحها، ويمكن الدخول على رابط حذف حساب فيسبوك نهائيا ولا يمكن استرجاعه من خلال الرابط التالي (https://www.facebook.com/help/delete_account) وتأكيد عملية الحذف ويجب أن يكون الحساب في وضح تسجيل الدخول حت تتمكن من عملة حذف حساب الفيسبوك نهائياً عن طريق الدخول على رابط الحذف الذي تم توضيحه.