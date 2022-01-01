طريقة تنزيل فورت نايت للايفون والايباد مجانا 100% بدون جلبريك أسهل وأخف

تنزيل فورت نايت للايفون ، لعاشقي ومحبي لعبة فورت نايت وباحثي تنزيل فورت نايت للايفون والايباد بدون تحميلها من السوق الرسمي للعبة بعد حذفها من المواقع الرسمية، لذلك قمنا بالبحث عن أهم المواقع الرسمية التي يستطيع من خلالها اللاعب تحميل فورت نايت للايفون بدون جلبريك وذلك من خلال متجر تويك دور بدون أي رسوم نهائيا بكل سهولة ، وخاصة بعد توافر نسخة أخف وأسهل لمحبي لعبة فورت نايت .

أسهل طريقة تحميل لعبة فورت نايت مجانا رابط مباشر

خطوات تنزيل فورت نايت للايفون

قم بالبحث عن متجر تويك دور للايفون عبر محرك بحث جوجل . بعدها ابحث عن لعبة fortnite ستظهر صورة اللعبة في قوائم التطبيقات الخاصة بالمتجر. قم بعدها بالضغط علي كلمة Get والتي يظهر الزر الخاص بها أمام الصورة المصغرة للتطبيق. قم بالإنتظار قليلا حتي يتم تحميل فورت نايت . بعد القيام بتحميل فورت نايت الأصلية ، سوف يظهر أمامك البيانات الخاصة بالتسجيل ، ومني ذلك هو ضرورة تسجيل حساب خاص باللعبة ، لذا عليك اختيار كلمة انشاء حساب جديد . بعدها تظهر علي الشاشة طريقة الاشتراك التي تريد التسجيل بها داخل اللعبة ، اختار منها الإشتراك باستخدام البريد الإلكتروني. بعده تفتح نافذة جديدة ، لإدخال البيانات الخاصة بك ، ليتم ارسال رسالة تأكيد وتفعيل الحساب علي البريد الإلكتروني، ليتم بذلك إعلان الدخول والإنضمام إلي محاربي فورت نايت. لتبدأ بعدها الدخول في أولي خطوات عالم الأكشن والإثارة في لعبة فورت نايت ، وتسجيل ملف التعريف الخاص بكل لاعب مشترك باللعبة.

الأجهزة التي تتوافق مع لعبة فورت نايت

Iphone SE 6s7 8 x ipad MINI 4 air 2 _ 2017 -pro

مميزات بعد تحميل فورت نايت للايفون