شركة ”إل جي“ تعمل على تقنية جديدة لتشغيل السيارات من خلال تعبيرات...

تعمل شركة ”إل جي“ على تطوير تقنية التعرف على القياسات الحيوية لمالكي السيارات لبدء تشغيل سياراتهم دون استخدام المفاتيح، في تطور هو الأول من نوعه في هذا المجال، بحسب تقرير لموقع papergeek.

وتحدد هذه التقنية المسجلة ضمن الملكية التقنية للشركة، تعابير الوجه وحركات الأصابع باستخدام عدة كاميرات، حيث يستخدم نظام المصادقة البيومترية أو المقاييس الحيوية إحدى الكاميرات لتحديد أجزاء معينة من جسم المستخدم وبعد ذلك تقوم الكاميرا الثانية تلقائيًا بضبط زوايا الرؤية الخاصة بها بناءً على البيانات من الكاميرا الأولى لتحليل قزحية المستخدم وميزات المقاييس الحيوية الأخرى.

ويتيح هذا الابتكار الثوري للمستخدمين بدء تشغيل سياراتهم وإجراء بعض التعديلات أو حتى التحكم في السيارة من خلال تعابير الوجه، وكذلك عن طريق إيماءات اليد.

وبالإضافة إلى ذلك، يمكن لهذه التقنية أن تكتشف ما إذا كان السائق يعاني من النعاس أو يعاني من مشكلة صحية مفاجئة، من خلال مراقبة جفونه وحركات وجهه، وفق ما يوضحه تقرير نشره موقع ”بايبرجيك“ الفرنسي.

ويشير التقرير إلى أنه مع انتشار صناعة السيارات دون مفاتيح، ركزت ”إل جي“ والشركات التابعة لها بشكل متزايد على تطوير التقنيات المتعلقة بهذه الأنظمة، وتم إصدار العديد من براءات الاختراع المتعلقة بالسيارات التي قدمتها الشركة العملاقة سابقًا في كانون الأول ديسمبر المنصرم، بما في ذلك أجهزة القيادة المستقلة.

وتعمل الشركة الكورية الجنوبية المصنعة للسيارات والأجهزة الإلكترونية على تصميم شاشات قابلة للطي بالإضافة إلى تقنيات الاتصال من مركبة إلى أخرى.

وبالإضافة إلى تقنيات القيادة الذاتية قالت شركة ”إل جي“ إن ابتكاراتها في مجال التعرف على القياسات الحيوية يمكن دمجها مع العديد من تقنيات الواقع الافتراضي والواقع المعزز، وقد اختبرت العلامة التجارية أيضًا استخدام تقنية الجيل الخامس للإنترنت، لتوجيه بعض المركبات المستقلة.

ووفق التقرير يعمل هذا الاتصال على تحسين أداء المركبات المعنية بشكل كبير، كما يقلل استخدام تقنية الجيل الخامس بشكل كبير من وقت استجابة المعلومات التي تتلقاها السيارة وترسلها.

وأوضح التقرير، أنّ هذه التقنية توفر سرعة أكبر في نقل بيانات حركة المرور من تلك التي توفرها الآن تقنية الجيل الرابع.