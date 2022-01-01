رابط مباشر لتشغيل لعبة 2022 fifa 22 mobile beta على أجهزة الأندرويد والكمبيوتر والايفون في ثواني معدودة

خطوات تشغيل لعبة فيفا بيتا بسيطة ومن الممكن أن يتم اتباعها للحصول على الأيقونة الرسمية الخاصة باللعبة فيفا بيتا المتميزة بالكثير من المزايا والتي توفر لكافة محبي ألعاب الفيديو وألعاب كرة القدم الجرافيكية أن يقوموا بالتشغيل لأشهر ألعاب الفيديو للكرة وهي لعبة فيفا بيتا والتي تعتبر من أهم أنظمة الألعاب المميزة، وفيما يأتي توضيح للطريقة التي من خلالها يتم التحميل للعبة على الكمبيوتر والهاتف الذكي.

خطوات تشغيل لعبة فيفا بيتا

خطوات تشغيل لعبة فيفا بيتا على الحواسب الآلية من أكثر ما يبحث عنه مختلف المستخدمون، حيث أن اللعبة تعد متاحة بنظامها الحديث لتشغل على الحاسب الآلي وفي منتهى السهولة، ومن خلال استعمال شبكة الإنترنت من السهل أن يتم الحصول السريع على اللعبة، وعبر خطوات التشغيل الآتية يسهل توفر لعبة فيفا بيتا على الكمبيوتر:

الخطوة الأولى تكون بتشغيل الجهاز.

استعمال أحد متصفحات الويب الشهيرة مثل الفاير فوكس، أو متصفح جوجل كروم.

الخطوة التالية تكون بكتابة اسم لعبة اللعبة بالخانة البحثية.

نقر مربع البحث.

تظهر الأيقونة الرسمية للعبة الشهيرة فيفا بيتا.

يتم التحميل من خلال نقر مربع التنزيل.

اللعبة تكون متاحة على الفور بعد أن يتم تثبيتها على الجهاز.

طريقة تشغيل لعبة فيفا بيتا على هاتف أندرويد

الهواتف التي تعمل بنظام الأندرويد كن الممكن أن يتم تشغيل تلك اللعبة من خلالها من خلال الاستخدام للمتجر الإلكتروني الشهير جوجل بلاي والذي من خلاله سيتيسر على أي مستخدم أن يقوم بالتحميل لتلك اللعبة، حيث أن نظام لعبة فيفا بيتا والإصدار الأخير منها يعد متوافقا مع الهاتف من نوع الأندرويد، وبالنسبة للتحميل فيكون من خلال الاستعانة بالآتي من الخطوات القادمة:

الخطوة الأولى تكون بفتح الهاتف من نوع الأندرويد.