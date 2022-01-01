تثبيت جراند ثفت أوتو سان أندرياس 2022 ومواصفات تثبيت لعبة Grand Theft Auto

تثبيت جراند ثفت أوتو سان أندرياس النسخة الأحدث لعام 2022 تلك اللعبة التي تم صدورها بنسختها المطورة والمحدثة . تأتي لعبة Grand Theft Auto: San Andreas النسخة الأكثر شهرة من أي نسخة أخري في لعبة جراند ثفت أوتو للاندرويد . وذلك لأن GTA San Andreas للاندرويد تطورت بشكل ملحوظ في نسختها الخاصة بهواتف أند رويد وهواتف أيفون . كما أن GTA San Andreas تم تصميم شكلها الداخلي بعالم أفتراضي كامل كأنه عالم حقيقي يحيا به اللاعب أثناء لعب Grand Theft Auto سان أندرياس . كذلك بجانب العديد من إضافات متعددة في لعبة GTA V للاندرويد من حيث الأسلحة المتطورة والسيارات الحديثة . وأيضاً تحتوي grand theft auto v 5 داخلها علي تقنية ألجرافيك ذو الجودة الفائقة . ليجعل تجربة اللعب في لعبة Grand Theft Auto أكثر متعة وتشويق . وفي مقال اليوم سنتعرف علي تفاصيل تثبيت ومواصفات تثبيت GTA APK .

تثبيت جراند ثفت أوتو سان أندرياس النسخة الحديثة لعام 2022

في بداية عام جديد يسعى الملايين من عاشقي جراند ثفت أوتو 5 علي طريقة تثبيت جراند ثفت أوتو سان أندرياس . علي الهواتف المتنوعة وذلك بعد التطوير الشامل الذي حدث علي النسخة الحديثة Grand Theft Auto: San Andreas . وذلك بجانب أن النسخة الجديدة تميزت بقدر أعلي عن باقي نسخ جراند ثفت أوتو 5 Grand Theft Auto Vice city . ولعبة GTA Liberty City Stories وذلك لأن GTA San Andreas يتم البحث عنها بشكل أكبر . كما أن الطريقة التي يتم بها تثبيت اللعبة علي الهواتف سهلة وبسيطة وتكون عبر المتجر الرسمي للهواتف وأيضاً موقع ميديا فاير . كذلك تم وضع بعض مواصفات تثبيت GTA San Andreas للاندرويد من الشركة المنتجة وهي مواصفات سهلة التنفيذ علي كافة أنواع الهواتف .

كيف يتم تثبيت جراند ثفت أوتو سان أندرياس علي هواتف أند رويد

تثبيت GTA San Andreas علي الهواتف المتنوعة بكافة فئاتها . ذلك يكون عبر متجري جوجل بلاي لهواتف أند رويد . وتثبيت Grand Theft Auto لهواتف أيفون يكون من خلال متجر أبل ستور . كما أن تثبيت لعبة GTA V للاندرويد لباقي أنواع الهواتف مثل هواوي يكون من متجر APP GALLERY . ولكي ما يتم تثبيت grand theft auto v 5 بالهواتف من خلال التالي :-

تثبيت جراند ثفت أوتو سان أندرياس عبر أي متجر متوافق مع الهواتف المشار أليها . كما يتم تثبيت GTA San Andreas من خلال موقع ميديا فاير . نسخة Grand Theft Auto: San Andreas يتم تسجيل اسمها في مربع البحث بالمتجر . كذلك بجانب تحديد سعر لعبة جراند ثفت أوتو للاندرويد علي المتجر . يجب تحديد طريقة دفع ثمن لعبة GTA V للاندرويد داخل المتجر ليتم دفع القيمة . كما بعد ذلك يتم الضغط علي “تثبيت” Grand Theft Auto: San Andreas . يمكنك بعد أنتهاء تثبيت GTA APK يتم ربطها بحسابك علي فيس بوك . نفس هذه الخطوات يتم عملها مع لعبة Grand Theft Auto Vice city ولعبة GTA Liberty City Stories .

المواصفات التي يجب توفيرها لتثبيت لعبة Grand Theft Auto سان أندرياس

مساحة هاتفك ألأند رويد يجب أن يكون به مساحة فارغة 4GB .

كما أن تثبيت GTA San Andreas يتطلب أن الذاكرة العشوائية تكون فارغة بمساحة 6GB .

يتطلب أن الذاكرة العشوائية تكون فارغة بمساحة 6GB . كذلك من الضروري بأن هاتفك يكون به التقنية ثمانية النواة لنجاح تثبيت Grand Theft Auto .

. يجب أن تكون التقنية الثمانية النواة تحتوي علي تحديث تقنية سناب دراجون 725 لنسخة GTA San Andreas للاندرويد .

كما من الضروري أن يكون نظام تشغيل هواتف أند رويد هو نظام 11.0.1 لتثبيت لعبة جراند ثفت أوتو للاندرويد .

تلك المواصفات المطلوبة وهي تخص هواتف أند رويد أما هواتف أيفون تتطلب بجانب ذلك نظام تشغيل IOS 14 .

هواتف أيفون لكي ما يتم تثبيت Grand Theft Auto: San Andreas عليها يجب أن تكون الذاكرة العشوائية . فارغة بمساحة لا تقل عن مساحة 4GB .

المواصفات المحددة لتثبيت GTA V Liberty Stories

لعبة جراند ثفت أوتو للاندرويد ليبرتي ستورز تتطلب مساحة فارغة بالهاتف بمقدار 2GB . كما أن مواصفات تثبيت Grand Theft Auto ليبرتي ستورز تتطلب تقنية المعالج للهاتف رباعي النواة . كذلك بجانب مساحة الذاكرة العشوائية لهواتف أند رويد تكون فارغة بقدر 4GB لتثبيت GTA Liberty City Stories . تتطلب grand theft auto v 5 ليبرتي ستورز تثبيتها بالهاتف أن يكون نظام التشغيل به 9.0.1 . تلك كانت المواصفات الخاصة بتثبيت لعبة GTA V للاندرويد ليبرتي ستورز من متاجر اللعبة الرسمية .

تثبيت جراند ثفت أوتو سان أندرياس علي هواتف أند رويد تلك النسخة الرائعة التي تم تطويرها . وتحديث كامل مواصفات اللعبة من الداخل بمغامراتها المتعددة والتي يتم تثبيت النسخة . من أي متجر رسمي يتوافق مع الهاتف ألأند رويد .