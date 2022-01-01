هاتف شاومي القابل للطي الجديد الحاصل على براءة اختراع

هاتف شاومي القابل للطي منتظر هذا العام، فشركة شاومي التي أصبحت من أهم شركات إنتاج الهواتف الذكية والإلكترونيات والتي صنعت لنفسها مكانة خاصة في سوق التكنولوجيا والإلكترونيات تفاجئنا من جديد بحصولها على براءة اختراع عن هاتفها الجديد القابل للطي مع إمكانيات أخرى متطورة.

هاتف شاومي القابل للطي

سجل المكتب الأمريكي الخاص بتسجيل براءات الاختراع براءة اختراع لشركة شاومي الصينية عن هاتفها القابل للطي بشكل أفقي.

يتميز الجهاز الجديد كذلك بوجود قلم ذكي يتميز بتفاعله السلس مع الشاشة والتحكم فيها بمنتهى البساطة مما يسهل على المستخدمين الكتابة بالقلم وكذلك الرسم الدجيتال.

ومن الجيد جدًا في هذا الإصدار الجديد هو أن القلم الذكي جزء من التصميم بمعنى أن القلم مزود بخاصية مغناطيسية تمكن المستخدم من تثبيته بجانب الهاتف عن الانتهاء من استخدامه والتقاطه من نفس المكان بسهولة عند الحاجة إليه.

ومن المتوقع أن ينافس الهاتف الجديد فور إصداره هواتف شركة سامسونج المعروفة باسم Galaxy Fold 3 والمعروف أنها مدعمة بالأقلام الذكية الخاصة بتلك الشركة.

وعن المتانة والصلابة فيتوقع الخبراء من شاومي أنها ستصدر هواتفها الجديدة بشكل أكثر متانة من الجيل السابق من الهواتف عن طريق استخدام مفاصل صلبة أكثر قوة حتى تتحمل طي الهاتف لأطول فترة ممكنة.

يأتي الهاتف الجديد بكاميرا في الخلف بدقة 108 ميجابيكسل.

أما عن شاشاته فيأتي معدل الشاشة الداخلية 120 هرتز وهي الشاشة الكبيرة.

بينما الشاشة الخارجية فمعدل تحديثها 90 هرتز وهي الشاشة الصغيرة.

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