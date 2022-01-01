طريقة تثبيت فيفا 22 الأصلية للأندرويد والهواتف الذكية أخر إصدار 2022 جرب الآن

طريقة تثبيت فيفا 22 للاندرويد الأصلية، منذ أن أعلنت شركة Electronic Arts المالكة للعبة Fifa عن إطلاق النسخة الجديدة فيفا 22 وتزايدت عمليات البحث من أجل التعرف على طريقة تثبيت فيفا 22 للاندرويد الأصلية وتشغيلها والاستمتاع بكافة المزايا الإضافية التي وضعتها الشركة المطورة فى هذا الإصدار والتي تجعلك تعيش أجواء حقيقة مع اللاعبين وكأنك بداخل الملعب وتشاركهم اللعب من أجل زيادة الشعف والتحدي بها.

طريقة تثبيت فيفا 22 Fifa للاندرويد

الذهاب إلى متجر جوجل بلاى على هاتفك مع التأكد من الاتصال بالإنترنت.

ادخل فى مربع البحث اسم اللعبة “Fifa 22”.

انقر على مربع تثبيت وانتظر قليلا حتى اكتمال التنزيل.

عند الدخول إلى اللعبة سيطلب منك القيام بتسجيل الدخول عن طريق البريد الإلكتروني وكلمة المرور.

سيطلب منك اختيار الفريق الذي ترغب باللعب به.

اضغط على زر تأكيد.

والآن يمكنك بدء اللعبة ومشاركة اللاعبين.

إذا وجدت أن اللعبة غير مدعومة فى البلد التي تسكن فيها يمكنك تثبييت أحد برامج vpn، وثم تغيير دولتك لدولة أخر على أن تكون اللعبة تعمل بها، ثم اتباع الخطوات السابقة واستقبال اللعبة على جهازك بكل سهولة ويسر والتمتع بكل ما يوجد فيها.

مميزات لعبة فيفا 22 Fifa للاندرويد

تعتبر لعبة Fifa 22 PSP من أقدم وأشهر ألعاب كرة القدم الإلكترونية وتتميز بأنها متوفرة بشكل مجاني على هواتف الاندرويد كما لا تحتاج إلى مساحة كبيرة لتثبيتها، ومن ضمن المميزات الإضافية ألتي تم إضافتها فى نسخة Fifa 22 ما يلي: