نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات تثبيت GTA San Andreas للاندرويد لعام 2022 إصدار وهمي من اللعبة!! في المقال التالي

عمر شويل - جدة GTA San Andreas للاندرويد ، لعبة GTA V APK من الألعاب المستمرة في التجديد ومتربعة على ساحة الألعاب منذ زمن طويل ومن مميزات اللعبة أنها دائما ما تتجدد وتعاصر الزمن الذي توجد فيه وفي تلك المقالة سنتحدث عن الإصدار الجديد لها وهذا الإصدار يتحدث عنه الكثيرين من رواد الألعاب نظراً لدقة التصميم وقصة اللعبة السلسة ودقة الصورة نفسها كما أنه يمكن لجميع مستخدمي الجوالات المحمولة الاستمتاع به أيضاً دون مجهود ولذلك اللعبة الشهيرة GTA V APK سان اندرياس أصبحت مبيعاتها تعد من أكبر نسبة المبيعات للعبة في العالم وتضعها في موسوعة الأرقام القياسية حيث حققت 1 مليار دولار فور نزولها للبيع وفي تلك المقالة سوف نقوم بسرد خطوات تثبيت لعبة GTA San Andreas للاندرويد من خلال موقع ثقفني لذلك تابعونا في الأسطر القادمة.

GTA San Andreas للاندرويد

في البداية سوف نتحدث عن اللعبة الشهيرة وما هي قصتها وأحداثها التي تدور حولها. ولماذا تمت تسمية لعبة Grand Theft Auto: San Andreas بذلك الاسم فتابعونا :

لعبة Grand Theft Auto تدور أحداثها في عالم العصابات.

تدور أحداثها في عالم العصابات. حيث أن هناك شخص يدعى CJ. وهو كارل جونسون البطل الرئيسي في اللعبة.

كارل يقوم بمهام سرقة وقتل وينفذها بناءً على تعليمات رئيسة في العصابة.

تدور أماكن أحداث اللعبة في ثلاثة مدن في ولاية سان أندرياس فوق مدينة لوس أنجلوس.

المدينة الأولى كما قلنا سان أندرياس والثانية سان فييرو والتي تقع فوق مدينة سان فرانسيسكو.

أما المدينة الثالثة تدعى لاس فينتورس وتقع فوق مدينة لاس فيجاس الأمريكية.

جدير بالذكر أن شركة روك ستار جيم قد أصدرت لعبة GTA V للاندرويد مع متجر ألعاب جوجل وهو الراعي الرسمي على جوالات وهواتف أندرويد لتثبيت التطبيقات وألعابها الإلكترونية.

GTA San Andreas لهواتف هواوي ونوفا وهونر

منذ عدة سنوات تحديداً منذ ما يقارب الخمس سنوات. تم خروج أجهزة هواوي ونوفا وهون من خدمات جوجل. حيث أن منذ إصدار ذلك القرار. أصبح الإصدار الجديد من الشركات السابقة بنظام أندرويد لا يدعم خدمات جوجل. ولكن لها نظام خاص يتم من خلاله تثبيت التطبيقات والألعاب وإليكم الطريقة :

في البداية يجب فتح تطبيق آب جاليري.

البحث عن لعبة Grand Theft Auto .

. اختيار الإصدار المناسب لكم.

الضغط على تثبيت.

لعبة GTA V الأصلية وتثبيتها

في البداية يجب تشغيل نقطة WIFI في الجوال التي ستنزل عليه اللعبة وذلك لأنها ستهتلك كثير إذا كنت تمتلك باقة معينة.

في البداية يجب الدخول على تطبيق جوجل بلاي Google Play.

البحث عن لعبة Grand Theft Auto . من خلال مربع البحث.

. من خلال مربع البحث. سوف يظهر لك في نتائج البحث لعبة GTA V للاندرويد .

. ومن الضروري ملاحظة أن نتائج البحث ستضمن بعض الإصدارات المجانية ولكن ليست من ضمن إصدارات روك ستار الشركة التي تمتلك جراند ثفت أوتو . سيظهر أكثر من لعبة فنتائج البحث ستضمن لعبة GTA V الأصلية سان أندرياس إصدار فايس سيتي. إصدار جراند ثفت أوتو ليبرتي سيتي ستوريز.

. سنقوم بالضغط على إصدار سان أندرياس.

جدير بالذكر أنه يجب شحن بطاقتك الإلكترونية برصيد كافي لكي تشتري اللعبة.

بعد أن ندخل على لعبة Grand Theft Auto: San Andreas والنزول إلى أسفل الصفحة سوف نجد قيمة اللعبة والتي تقدر ب30 ريال سعودي.

والنزول إلى أسفل الصفحة سوف نجد قيمة اللعبة والتي تقدر ب30 ريال سعودي. بعد أن تتم عملية الدفع سوف نقوم بتثبيت اللعبة على الجوال ثم يمكننا الاستمتاع بها.

أشياء يجب توافرها عند تحميل لعبة Grand Theft Auto الجديدة 2022

أداء اللعبة الخرافي يجعلها المتربعة على عرش الألعاب هي ولعبة ببجي ولعبة ماين كرافت لذلك إليكم بعض النصائح التي يجب أن تتوفر في الهاتف عند تحميلكم للعبة الجديدة

في البداية يجب أن يكون هناك مساحة خالية كافية لتثبيت اللعبة حيث أن اللعبة حجمها يصل إلى 6 جيجا بايت.

كما أن الجوال يجب أن يحتوي على ذاكرة عشوائية بنفس الرقم لتشغيل لعبة GTA: San Andreas للاندرويد دون تقطيع في اللعب أو عوائق تقف في وجهك.

دون تقطيع في اللعب أو عوائق تقف في وجهك. كما أن لعبة سان أندرياس الجديدة تأتي بأداء كبير ولذلك يجب أن يكون معالج الأداء ثماني النواة وذلك عكس لعبة Vice City التي تعمل بأداء متوسط.

من المهم أن يكون معالج الرسوميات ذو جودة عالية لكي يتم تشغيل اللعبة بدقة وفاعلية كبيرة.

يجب أن يكون إصدار أندرويد هو إصدار 11 ليس أقل من ذلك وعند نزول أندرويد 12 فاللعبة تعمل على ذلك الإصدار.

وفي نهاية الموضوع نتمنى أن تكون مقالتنا عن GTA San Andreas للاندرويد و لعبة Grand Theft Auto قد نالت إعجابكم ونتمنى لكم دوام الصحة والعافية وعام سعيد على رواد موقع ثقفني.