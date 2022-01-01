هاتف oppo k9x الجديد في الأسواق

قامت شركة اوبو العالمية المشهوة في عالم الالكترونيات وأجهزة الهواتف المحمولة بالإعلان عن إصدارها الجديد هاتف oppo k9x والذي سيتم إطلاقه بشكل رسمي في الأاسواق مع العديد من الإمكانيات والمميزات الرائعة، تابعوا معنا هذا المقال لتعرفوا كافة التفاصيل حول هذا الخبر.

هاتف oppo k9x

مواصفات الهاتف الجديد:

قامت شركة Oppo بإطلاق إصدارها الجديد Oppo K9x وهو من فئة الهواتف المحمول المتوسطة السعر.

بتميز هذا الهاتف بأنه مزود ببطارية كبيرة .

يتوفر بمجموعة رائعة من من الألوان ومواد تصنيع عالية الجودة.

هذا الهاتف يدعم شريحتين اتصال sim من النوع نانو.

يوف دعم لجميع الشبكات شبكات 2G و3G و4G و5G.

تم توفير معالج Dimensity 810 ف هذا الهاتف مع ذاكرة عشوائية بحجم ستة أو ثمانية جيجا بايت رام.

سعة تخزين تعادل من 128 إلى 256 جيجا بايت UFS 2.1.

يدعم الجهاز خاصية التخزين الخارجي microSD.

واجهة الشاشة من النوع ColorOS 12 كما يعمل بنظام Android 11.

البطارية ذات قدرة 5000 mAh ويتوفر بالجهاز خصية الشحن السريع بقدرة 33W.

مميزات وعيوب هاتف oppo k9x:

أكثر ما يميز الهاتف الجديد الآتي

يتوفر به كاميرا خلفية ثلاثية وتتمتع بدقة 64 ميجا بيكسل.

تدعم الكاميرا الخلفية خاصية تصوير الفديوهات بخاصية .4k

هذا الهاتف يعمل بثمانية جيجا رام.

بطارية قوية وكبيرة حجمها خمسة آلاف مللي أمبير.

يدعم الهاتف خاصية الشحن السريع.

يتميز الهاتف بتصميم جاب للغاية حيث أن الجسم الخارجي مصنوع من الزجاج كما يوجد بعدة ألوان تناسب الجميع.

حجم الشاشة مناسب يعال 6.5 إنش.

أكثر ما يميز الهاتف أن سعره يتناسب مع أصحاب الطبقة المتوسطة.

يوجد بعض العيوب في هاتف اوبو الجديد وهي

لا يدعم هذا الهاتف بطاقة الذاكرة المضافة.

لا يحتوي الهاتف على راديو FM.

في هذا الهاتف لا تعمل الكاميرا الأمامية بدقة 4K.

لا يمكن تشغيل الفلاش بالكاميرا الأمامية.

لا يمكن للهاتف أن يدعم NFC.

في حالة رغبت في شراء هذا الهاتف الجديد فهو متاح في الأسواق المصرية بسعر 3560 جنيه مصري أما في الأسواق السعودية فيوجد بسعر ١٥٠٠ريال سعودي ويفاوت السعر باختلاف سعر الدولار وعملة البلاد.