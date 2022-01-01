أكواد شحن فري فاير يبحث عنها اللاعبين وكيفية استبدالها بالجواهر

انطلق رسميًا التحديث الجديد من لعبة فري فاير الخاصة بحدث الشتاء وعيد رأس السنة الجديدة، حاملاً العديد من المسابقات والهدايا والجوائز والمكافآت الرائعة لجميع اللاعبين المشاركين، احتفالاً بالعام الميلادي الجديد، تزامنًا مع إطلاق حزمة كوكب المتمردين أيضًا، مع العلم أنه تم إضافة العديد من الأسلحة الجديدة المتنوعة التي يُمكن استخدامها بشكل متعدد في الكثير من المهام، بجانب المسدسات الصغير فائقة الدقة في التصويب من مسافات قصيرة، كما تم فتح باب الاشتراك في المسابقة الجديدة من أرض الحرف في المستوى الثالث لها، وسيتم توزيع عدد من القسائم الذهبية على الفائزين خلال الأيام المقبلة.

الحصول على صندوق الغنائم

كما يتوفر مؤخرًا أيضًا في لعبة فري فاير العديد من الهدايا القيمة للاعبين، كما يُمكنهم الحصول على صندوق غنائم الثعلب المجمد وشظايا المكعب السحري وشفرة الثعلب الجليدي، بالإضافة إلى إمكانية الحصول على العديد من الجواهر المجانية التي يتكم استخدامها بشكل مؤقت للحصول على المهام في الحدث الذي تشارك فيه فقط، كما يُمكن الحصول على عدد من الهدايا المختلفة الاخرى، بجانب الجوائز المالية الضخمة التي تم رصدها مؤخرًا للفائزين في المسابقات الكبرى التي سيتم إطلاقها خلال أيام بمناسبة الاحتفال بالعام الميلادي الجديد لجميع اللاعبين.

أكواد فري فاير

وإليكم مجموعة من الأكواد التي تم تداولها خلال الفترة الأخيرة، والتي يُمكنكم استخدامها من أجل الحصول على الجواهر المؤكدة في حسابك باللعبة، حتى يتسنى لك استخدامها في شراء العناصر والمهام الأساسية، مع الأخذ في الاعتبار بضرورة تسجيلها في المكان المخصص لها بالموقع الرسمي للعبة، وأن تكون سارية الصلاحية، مع ضرورة ربط حسابك في اللعبة بجسابك على مواقع التواثل الاجتماعي.

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