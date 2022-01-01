نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أشحن الآن .. مركز قارينا للشحن الحقيقي 2022 أحصل على 7000 جوهرة بالايدي في المقال التالي

عمر شويل - جدة مركز قارينا للشحن الحقيقي 2022 كل ما عليك هو اتباع جميع الخطوات المذكورة في المقال، لكي تتمكن من الحصول على أكبر عدد من الجواهر التي تحتجاها، مع العلم أن أصبحت لعبة فري فاير من أكثر الألعاب تحميلا وأكثر شعبية بكثير الآن، حيث وصل عدد تحميلها على متجر بلاي الى أكثر من 500 مليون تحميل

مركز قارينا للشحن الحقيقي

هذه الطريقة رسمية وليس بها اي تلاعب، حيث هدفنا هو أن تشحن الجواهر وان تحافظ على حسابك في نفس ذات الوقت، وبعد الشحن ستتمكن من أن تشتري جميع الأسلحة الحديثة في المتجر، والقنابل المدمرة، والشخصيات الجديدة بالإضافة الى الجلود، حيث تفرق كثيرا في سرعة وقوة ألألعب.

خطوات شحن فري فاير

أول خطوة هي الدخول على موقع جارينا الرسمي للشحن shop2game.

ثم تحديد بلدك وتحديد اللعبة التي تريد الشحن أليها.

ثم بعد ذلك تسجيل الدخول، وهناك طريقتين، وهما عن طريق معرف اللعبة، أو عن طريق الفيس بوك.

بعد التسجيل الدخول حدد عدد الجواهر التي تريد شحنها في حسابك.

بعد ذلك استكمال عملية الشراء وإكمال باقي الخطوات بعناية.

ثم انتظر قليلا وسيتم شحن جميع المجوهرات الى حسابك داخل اللعبة.

وبعدها ستستمتع بالجواهر وثم قم بشراء جميع الأشياء التي تحتجاها داخل المتجر.

ملحوظة هامة: هذه الموقع متاح فقط في مصر والسعودية وفلسطين والأمارات والمغرب وتونس فقط.

طريقة اخرى للحصول على الماس

هذه إحدى الطرق التي يمكن للاعبين من خلالها الحصول على الماس في Free Fire. إرسال إخطارات إلى Garena حول الأخطاء الموجودة في بطاقة اللعبة. حيث سيكافأ اللاعب الذي أرسل أكبر عدد من الإشعارات بأكثر من 2000 ماسة. إنه خيار ممتع وسهل.

ربح الماس باستخدام Google Play

من خلال تطبيق جوجل بلاي، يمكنك الحصول على ماسات مجانية، وإجراء استطلاعات الرأي، وتجربة الألعاب في الوضع التجريبي، والقيام بمهام في تطبيقات أخرى؛ وأداء جميع المهام التي يكلفك بها Google Play تدريجيًا، ستتلقى بطاقات مجانية يمكنك استبدالها بالماس في Garena Free Fire.