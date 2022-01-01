نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة الراي على نايل سات 2022 الجديد وضبطه في المقال التالي

عمر شويل - جدة تردد قناة الراي هو ما يبحث عنه مشاهدي التلفاز بعد تغيير التردد على قمر نايل سات مع بداية عام 2022، نضع بين يديكم تفاصيل التردد الجديد لكي يتم ضبطه على أجهزة الرسيفر واستقبال إشارة القناة.

تحديث قناة تلفزيون الراي

الراي تم إيجادها لأول مرة في2004م لتكون اكثر قرباً لاهتمامات المجتمع الكويتي ثم الخليجي، أسست شعبية كبيرة من خلال انسجام برامجها مع البحث اليومي للبرامج لدى شرائح مختلفة بكل أذواقهم وأعمارهم. ترتبط القناة بشكل وثيق بالمحتوى الحصري، وقد يضم ذلك محتويات اجتماعية ودينية ورياضية وفن وترفيه، هي كذلك محطة لإذاعة المسلسلات الكويتية والخليجية وبعض الأفلام الأجنبية.

أصبحت الآن الراي تبث بجودة عالية بعد أن تخلت عن الجودة العادية اس دي، حيث تتعاقد مع شركة نايل سات للأقمار الصناعية لإرسال بثها من خلالها، بدون تشويش وبجودة ممتازة.

تلفزيون الراي ما يقدمه

الراي، اشهر القنوات ولها نصيب الأسد بمعدلات المشاهدة، حيث عرفها الجمهور الكويتي كأول قناة خاصة بدأت 15 أكتوبر 2004م، تحتفظ القناة بالتنوع القائمة عليها برامجها بشكل أساسي حيث تعرض برامج مختلفة تناسب الكل منها ما هو برامج سياسية، وترفيهية، ورياضية، ودينية، وعرض كل ما يمس المواطن بشكل عام. وكقناة فضائية محلية تنشط بشكل يومي في متابعة آخر التطورات والمستجدات في البلاد، من خلال بث الأخبار والتقارير وعمل مداخلات على الهواء.

مميزات قناة الراي الفضائية

تعرض القناة برامج حوارية شبابية للتطرق للأمور الذي تهم هذه الفئة.

تهتم بالمجال الرياضي فتبث في ذلك برامج سبورت تتابع مجريات الكرة الكويتية والدولية.

تقديم برامج صحية وطبية يشارك من خلاها الأطباء النصائح في هذا المجال للحفاظ على الصحة البدنية

تقديم برامج دينية تثقف الناس في أمورهم العبادية.

تعرض الكثير من البرامج الترفيهية والمسابقات.

تقدم المسلسلات والأفلام العربية والأجنبية كجزء أساسي من خطة العرض

تتوفر قناة الراي لمشاهدتها واستقبالها بنظام البث المتطور HD للدقة العالية.

من خلال الأقمار الصناعية، يمكنك استقبال الراي الفضائية عبر يوتلسات بنفس مدار نايل سات.

يمكن العثور على التردد المحدث للراي وهو 11678 استقطاب عامودي.

تردد الراي الجديد

اسم القناة ALRai TV

التردد 11678 ترميز 27500

معامل الخطأ 3/4 او اتوماتيك

الآن قم بضبط تردد قناة الراي الموضح في الأعلى، من خلال الضغط على القائمة من جهاز التحكم عن بعد، ثم الإعدادات ثم اختيار التركيب، تحديد القمر الصناعي مثل نايل سات ثم إضافة تردد الراي يدوياً والضغط على موافق.

وصلنا الى نهاية مقال تردد الراي ، إذ نشرنا بيانات التردد الخاص بقناة الراي الكويتية، وقدمنا نبذة عنها، وما تقدمه من محتويات تلفزيونية.