نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تطبيق مذهل يكشف لك خداع الأصدقاء على واتساب في المقال التالي

عمر شويل - جدة يحرص العدد من مستخدمي تطبيق واتساب على الاستفادة من ميزاته وحيله الجديدة التي أطلقها مؤخراً، والتي منها ميزة إخفاء آخر ظهور لهم على التطبيق، حيث تُساعد تلك الميزة هؤلاء المستخدمين على الهروب من الأشخاص المزعجين، حيث ان تلك الميزة تمنع أي شخص على قائمة الاتصال الخاصة بهم من معرفة إذا كانوا أونلاين ويستخدمون تطبيق الدردشة الفوري من عدمه، حيث يحاول التطبيق طرح العديد من الميزات الرائعة للمحافظة على خصوصية مستخدميه خلال هذه الفترة.

تطبيق WaLogger لكشف خداع الأصدقاء على واتساب

خلقت تلك الميزة الرائعة حالة من الخصوصية للمستخدمين إلا أن البعض اعتبرها ميزة خادعة للأصدقاء وزملاء العمل من أجل مراسلتهم في أوقات معينه، وهو الأمر الذي أغضب الكثيرون، وتسبب في حيرتهم، حيث بدأ الكثير من المستخدمين يبحث عن تطبيق يكشف الشخص إذا كان نشط على الأونلاين عبر الانترنت على تطبيق واتساب أم انه غير نشط، وبالفعل يوجد عدد من التطبيقات التي تكشف خداع الأصدقاء لك على التطبيق، ومن أفضل تلك التطبيقات WaLogger – Online Tracker، حيث أنه يكشف الحالة على الواتس آب.

يخبرك تطبيق WaLogger حالة الشخص المتصل على تطبيق واتساب في حال الرغبة في الاتصال به، كما انه يُظهر لك الحالة التي عليها الصديق وهل هو متصل بالتطبيق أم لا، كما يقوم التطبيق أيضاً بإرسال إشعارات سريعة بمجرد أن يكون الشخص متصلاً، حيث يمكنك تخصيص عدد من الأفراد الذين تريد أن تتبع حالتهم على التطبيق، وسوف يقوم بإرسال المعلومات الخاصة بوقت الاتصال، حيث يمكنك استخدام ذلك التطبيق لأنه مميز ويمكن تشفيره برمز حماية.

يسعى تطبيق واتس أب خلال هذه الفترة إلى إطلاق العديد من الميزات والعمل على تطوير الميزات القديمة قبل بداية العام الجديد 2022، وذلك من أجل إرضاء العديد من مستخدمي التطبيق في ظل منافسة قوية بين لعديد من التطبيقات الخاصة بالدردشة الفورية في العالم، حيث أطلق التطبيق ميزة اخفاء حالة الاتصال، وكذلك يعمل على إطلاق ميزة الردود السريعة على الرسائل من خلال الإيموشن الجديد والقلوب، وسوف نكشف لحضراكم العديد من الميزات الجديدة التي سوف يُطلقها التطبيق خلال العام الجديد 2022 في المقالات القادمة عبر موقعكم ثقفني خلال الفترة القادمة.

وفي نهاية المقال نؤكد على انه يوجد منافسة قوية للغاية خلال هذه الفترة بين العديد من تطبيقات الدردشة الفورية في جميع أنحاء العالم، حيث يحرص تطبيق واتساب خلال هذه الفترة على تقديم العديد من الميزات الجديدة للمستخدمين والتي تزيد من الخصوصية الخاصة بهم، ويعتبر بعض العملاء أن تلك الميزات تعتبر خداع مثل ميزة إخفاء الاتصال، لذا يبحث الكثيرون عن برامج للكشف عن هذا الخداع.