قارينا فري فاير للشحن الحقيقي 2022 أفضل مواقع شراء جواهر Garena Free Fire

توجد الكثير من مواقع شراء جواهر لعبة فري فاير القتالية، وبالطبع من أفضل تلك المواقع يأتي مركز قارينا فري فاير للشحن الحقيقي الذي يتميز بأنه موقع رسمي يتم من خلال حساب اللاعب شراء تلك الجواهر التي تساعد اللاعب في الفوز في اللعبة العالمية التي أصبحت من أفضل الألعاب على مستوى العالم، وأكثرُا بحثا لمعرفة أخبارها الجديدة، وموعد تحديث اللعبة، ومن خلال موقع ثقفني الإخباري نقدم لكم كيفية الحصول على جواهر اللعبة بالخطوات من أكثر من موقع إلكتروني.

مركز قارينا فري فاير للشحن الحقيقي

البحث عن شحن جواهر فري فاير مستمر، حيث أن غارينا فري فاير تعرف بالانجليزية Garena Free Fire وهي لعبة تم اختصارها باسم (فري فاير – Free Fire) التي صدرت بتاريخ 4 ديسمبر 2017، ثم أصبحت في عام 2019 أفضل لعبة شعبية على متجر جوجل بلاي من خلال التقييمات التي حصلت عليها، وفي أواخر 2021 بلغت عدد عمليات تحميلها أكثر من 1.000.000 المليار عملية لتصبح أكثر ألعاب تثبيتًا على الهواتف الأندرويد، وعبر موقعها الإلكتروني مركز غارينا فري فاير للشحن يتم شراء الجواهر والألماس التي يحتاج إليها اللاعب في مسيرته نحو الفوز والتقدم.

تحديث فري فاير 2022 عاصفة ثلجية

في عام 2020 صدرت نسخة فري فاير ماكس والتي تم تخصيصها للهواتف القوية، وفي عام 2021 تم تطوير اللعبة وتحديثها أكثر من مرة منها تحديث الإبادة بتاريخ 8 يونيو 2021م، والآن نحن في تحديث يوم العصر الجديد 2022، والذي يتضمن ما يلي:

إطلاق اليوم الأول من يناير 2021 خريطة جبال الألب، والتي تشتمل على أحداث جديدة باللعبة.

كما يتم في هذا اليوم تسجيل اللاعبين الدخول للعبة والتطلع لاستقبال حيوان اليتي الأليف الجديد.

وكذلك استكشاف خريطة جديدة تمثل تجربة ربيعية غامرة.

بعد المرور في أواخر ديسمبر 2021 بعاصفة ثلجية مثيرة، لتأتي خريطة جبال الألب تحت عنوان الربيع Free Fire’s New Age.

وفي العاصفة الثلجية حارب فريق النخبة الاشرار من أجل الحصول على مركز الطاقة المسروق، ليتولى الناجون حماية أنفسهم من العاصفة والشتاء القارس.

موقع غارينا فري فاير للشحن

كما ذكرنا فإنك تحتاج للمنافسة بين خمسون لاعب يسقطون من المظلة بإحدى الجزر، على الفوز والبقاء حيًا طوال مدة ال 10 دقائق من بداية الهبوط والبحث عن الأسلحة والإمدادات لإطالة عمر المعركة، وهنا تحتاج إلى جواهر لعبة فري فاير، والتي تتم من موقع قارينا الرسمي بالخطوات التالية: