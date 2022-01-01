كيفية تثبيت FIFA 22 على جهاز Android الإصدار الأصلي 2022

كيفية تثبيت FIFA 22 على Android هي اللعبة الأكثر شعبية في العالم، منذ أن أعلن ناشر اللعبة Electronic Arts عن إصدار جديد من FIFA 22 كان اللاعبون يبحثون عن طرق لتعلم كيفية تثبيت الإصدار الأصلي من FIFA 22 وتشغيله على Android وتعتبر الفيفا المتخصصة في مباريات كرة القدم من أفضل الرياضات الدولية حيث يشارك فيها ملايين المتابعين من جميع أنحاء العالم والاستفادة من جميع الميزات الأخرى. التي يجب أن تقدمها اللعبة في هذا الإصدار أجواء حقيقية مع اللاعبين وكأنك داخل الملعب معهم تتنافس معهم لزيادة حماسهم وتحديهم سنوضح لك كيفية تنزيل أحدث إصدار من FIFA وتثبيته على أجهزة

كيف يمكنك تثبيت FIFA 22 على جهازي الذي يعمل بنظام Android؟

قم بالوصول إلى متجر Google Play على هاتفك من خلال التأكد من أنك متصل بالإنترنت.

في مربع البحث اكتب اسم لعبة Fifa 22.

لفتح الصندوق اضغط عليه قم بتثبيت التطبيق وانتظر حتى يكتمل التنزيل.

عند بدء اللعبة لأول مرة سيُطلب منك إدخال عنوان بريدك الإلكتروني وكلمة المرور.

سيُطلب منك اختيار الفريق الذي ترغب في اللعب معه.

يمكنك الآن بدء لعب اللعبة واطلب من أصدقائك الانضمام إليك.

إذا اكتشفت أن اللعبة التي تريد لعبها غير متوفرة في بلدك فيمكنك تنزيل VPN وتغيير بلدك.

مميزات لعبة Android FIFA 22

اللعبة صغيرة الحجم ويبلغ حجم ملفها أقل من 100 ميغا بايت. رسومات القارئ رائعة وقد تم تحسينها وتحديثها لعام 2022. تتطلب اللعبة الوصول إلى الإنترنت من أجل اللعب ضد أصدقائك وهو أمر ترفيهي إلى حد ما. نظرًا لصغر حجمه فهو متوافق فقط مع الأجهزة منخفضة الطاقة. أضف القدرة على بيع وشراء اللاعبين وكذلك التجارة بينهم إلى هذا المزيج. أضف ملاحظة باللغة العربية بصوت المعلق فارس عوض. أضف المزيد من الكاميرات حتى تتمكن من التصوير من خمسة مناظير مختلفة. إتاحة الفرصة للاعبين للتدريب من أجل تحسين مستواهم. القدرة على استخدام الوضع التلقائي للعب اللعبة دون الحاجة للتدخل. تطوير المزيد من إستراتيجيات وتكتيكات اللعبة. أضف أحدث الرسومات والمخططات الخلفية إلى المسرح باستخدام أحدث الرسومات.

يرغب الكثير من الأشخاص في تسجيل ملف لعبة FIFA 2022 بدلاً من ملف لعبة BES 2022 لأن ميزاته ووظائفه تختلف عن باقي ألعاب كرة القدم وتعلمنا كيفية إرسال لعبة FIFA بسهولة أكبر.