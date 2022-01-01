هاتف Huawei P50 Pocket القابل للطي وسعر هاتف هواوي بي 50 بوكيت

أفصحت شركة هواوى العالمية عن هاتفها الكي الجديد وهو هاتف Huawei P50 Pocket، حيث يعد هاتف هواوي بي 50 بوكيت أول هاتف من شركة هواوي يتميز بقابليته للطي، وهو يشبه لحد كبير هاتف سامسونج جالاكسي زد فليب، لكن يختلف بشاشته الدائرية مشابه لساعة اليد وحجمها 1 بوصه، ويمكن التفاعل مع الشاشة بشكل طبيعي في حالة إن كانت الشاشة مطوية دون أدني مشكلة، كما يوفر معاينة للرسائل الواردة والصادرة والمعلومات، فقد يتميز هاتف هواوى P50 Pocket بمزايا رائعة، ولكن الأزمات الأمريكية مع الشركة تمنعه من أحدث إصدارات نظام الأندر ويد والتي تتمثل في المتجر وكافة خدمات جوجل والتي تعد عيباً كبيراً لهواتف هواوي الحديثة.

مميزات هاتف Huawei P50 Pocket

يتوفر هاتف هواوي 50 بوكيت بألوان عديدة، ويتميز بلونه الذهبي الجديد، وذلك بالتعاون مع إيريس فان هيربن نلك المصممة الهولندية، كما يوجد أيضاً اللون الماسي.

صمم الهاتف خارجياً بمواد مبتكرة حتي لا يواجه مشكلة بسبب الطي ولا يتأثر الهاتف خارجياً بالتجاعيد.

سمك الهاتف 15.2 مل م عند الطي، وعند الفرد والبسط سمكه 7.2 مل م.

قياس الشاشة 6.9 بوصة، ودقتها FHD+ بتردد 120 هرتز وتردد اللمس 300 هرتز، وصممت بتقنية اوليد.

معالج الهاتف كوالكوم Snapdragon 888.

ذاكرة الهاتف: 512 جيجا بايت والذاكرة العشوائية 12 جيجا بايت، و256 جيجا بايت والذاكرة العشوائية 8 جيجا بايت.

الهاتف له 3 كاميرات خلفية، الكاميرا الرئيسية دقتها 40 ميجا بكسل وفتحة العدسة f/1.8، والكاميرا الأخري دقتها 13 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.2 وهي زويتها واسعة، والكاميرا الثالثة واسعة الطيف دقتها 32 ميجا بكسل وفتحة العدسة f/1.8، أما عن الكاميرا الأمامية دقتها 10.7 ميجا بكسل.

بطارية الهاتف كبيرة بقدرة 4000 ميللي أمبير في الساعة.

يدعم الشحن HUAWEI SuperCharge قدرته 40 واط.

وزن الهاتف 170 جرام.

يدعم الهاتف مستشعر للبصمة ويوجد في الإطار الجانبي.

نظام تشغيل الهاتف أندرويد مع واجهة EMUI 12.

منفذ الشحن USB-C

عيوب هاتف Huawei P50 Pocket

الإصدار الجديد من هواوى به مواصفات رائعة ألا إن له عدة عيوب كا:

لا يدعم الهاتف شبكات الجيل الخامس.

لا يدعم الهاتف بعض خدمات الأندر ويد وخدمات جوجل.

سعر هواوي بي 50 بوكيت