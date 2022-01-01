نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية الحصول على ميزات تطبيق واتساب الجديدة 2022 قبل الآخرين في المقال التالي

عمر شويل - جدة يحرص تطبيق واتساب WhatsApp الشهير على تقديم العديد من الميزات الجديدة من أجل إرضاء ملياري مستخدم خلال هذه الفترة، لذا تقوم الشركة المالكة للتطبيق شركة “ميتا” بعمل العديد من التحديثات بشكل مستمر، حيث أشار موقع “”independent” أن التحديثات الجديدة في التطبيق سوف تشمل أدوات مطورة وميزات رائعة منها إخفاء الرسائل وميزة مجتمعات، وهى من الميزات الرائعة التي تسمح بإضافة مجموعات أكبر، فضلاً عن العديد من الميزات المرتقبة خلال عام 2022.

طرق الحصول على ميزات تطبيق واتساب الجديدة قبل الآخرين

يرغب بعض المستخدمين في تجربة أحدث ميزات التطبيق المقدمة من شركة ميتا قبل أي شخص، ومن أشهر الطرق وأسهلها للحصول على تلك المزايا هى الاشتراك في برنامج الاختبار التجريبي الخاص بالتطبيق، ومن خلال ذلك الاشتراك يمكنك خوص التجربة في بدايتها والتعرف على أهداف وأهمية الميزة الجديدة التي أتاحها التطبيق للمستخدمين قبل جميع المستخدمين، ولكن يجب العلم انه يتم التحذير من تلك الميزات نظراً لأنها تكون تحت التجريب، وقد يحدث أخطاء تؤدي إلى تعطيل التطبيق، حيث تحاول الشركة اختبارها في البداية قبل إطلاقها على جميع الإصدارات المستقرة.

ويجب العلم بأنه من الصعب على الكثير من مستخدمي التطبيق تجربة العديد من الميزات الجديدة على تطبيق واتساب، ولكن يوجد اختباراً واحداً متاحاً للجميع في الوقت الحالي وهو تجربة الإصدار التجريبي لميزة الجهزة المتعددة، حيث يمكنك فتح نفس الحساب على 4 أجهزة مرتبطة في وقت واحد، وذلك دون الحاجة إلى توصيل الهاتف، حيث أن تلك الميزة متاحة أيضاً لمستخدمي ويندوز.

ومن أجل الانضمام إلى الإصدار التجريبي واتساب بيتا على أجهزة أيفون، حيث يمكنك في البداية الدخول إلى إعدادات التطبيق، ثم الضغط على الأجهزة المرتبطة، ثم الضغط على Multi-Device Beta ثم الانضمام إلى Beta، كما يمكنك ابتاع نفس الخطوات من أجل الانضمام إلى واتساب بيتا في أجهزة أندرويد.

ويمكن لمستخدمي هواتف أيفون الانضمام إلى نسخة واتساب التجريبية لأجهزة آبل من خلال تحميل تطبيق TestFlight، وبمجرد الانتهاء من التنزيل للتطبيق، يمكنك فتح دعوة البريد الإلكتروني أو لضغط على TestFlight ثم بدء الاختبار، ثم الضغط على تثبيت أو التحديث.