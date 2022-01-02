نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هدية رهيبة من المصرية للاتصالات لكل مواطن مشترك في باقات الانترنت المنزلي بالتفاصيل في المقال التالي

عمر شويل - جدة أغلب المواطنين في مصر يوجد لديهم خدمة الانترنت المنزلي من شبكة المصرية للاتصالات والمعروفة بوي، ومن شروط الحصول على الانترنت المنزلي أن يشترك العميل خدمات المصرية للاتصال من خلال الاشتراك في خط التليفون الأرضي في البداية بعدها يتمكن من أن يكون لديه خدمة الانترنت المنزلي ويتم تطبيق هذا الشرط على جميع شبكات الانترنت الموجودة بالجمهورية مثل شركة فودافون وأرونج واتصالات وايضاً وي، وعلى العميل الاختيار بين باقات النت مختلف الأسعار.

هدية المصرية للاتصالات

وهذا ما دفع شركة المصرية للاتصالات أن تعلن عن هدية منها مقدمة إلى كافة عملاء الخط الأرضي الذين يكونوا مشتركين بالفعل بباقات شبكة الانترنت وي سواء إذا كان عميل مشترك من قبل أو أنه مشترك جديد، وأنه سوف تعطي لهم 20 جيجا بايت كهدية لعملاء WE Space بمناسبة بداية العام الميلادي الجديد 2022.

المصرية للاتصالات

تمنح الشركة عملائها الحالين والجدد هدية مناسبة بداية العام الميلادي الجديد 2022 سواء عندما يقوم العميل بتجديد الشحن أو المشتركين حديثاً بكافة محافظات الجمهورية وأهم هدايا الشركة ما يلي:

يحصل على الهدية جميع عملاء WE Space.

الهدية تكون صالحة حتى 30 يوم.

تضاف الجيجا بايت بعد أن يتم تجديد وشحن الباقة على الفور.

يحق للعملاء أن يحصلوا على رصيد WE Space عبر الأبلكيشن الخاص بشركة وي والفوز بعشرة جيجا بايت هدية على خط التليفون الأرضي المشترك بخدمة الانترنت، وسوف يكون العرض متاح عند الشحن فقط لا غير عبر تطبيق الموبايل عن طريق الكروت البنكية.

كما سيحصل العميل على 5 جيجا بايت هدية بعد أن يقوم بشحن 150 جنية على الأقل وعندما يتم الشحن بقيمة 300 جنية أو أكثر من ذلك سوف يحصل على 10 جيجا هدية، كمل سيحصل عملاء WE Space على الهدية مرة واحدة أثناء هذا الشهر.

معظم المواطنين المصريين لديهم خدمات الإنترنت المنزلي من شبكة الاتصالات المصرية المسماة . ومن شروط الحصول على الإنترنت المنزلي أن يشترك العميل أولاً في خدمة الاتصالات المصرية عن طريق الاشتراك في هاتف ثابت ، ومن ثم يمكنه الحصول على خدمة الإنترنت المنزلية. يسري هذا الشرط على جميع شبكات الإنترنت في الجمهورية ، مثل فودافون وأورنج واتصالات ووي ، يجب على العملاء الاختيار بين باقات الإنترنت بأسعار مختلفة.