اختلافات لعبة ببجي نيوستيت عن لعبة ببجي موبايل الأصلية PUBG NEWSTATE VS PUBG MOBILE

نستعرض معكم اختلافات لعبة ببجي نيوستيت عن لعبة ببجي موبايل الأصلية حيث تعد ببجي نيوستيت واحدة من أشهر الألعاب التي لاقت استحسان العديد من المستخدمين فور صدورها، وذلك لأنها من ألعاب القتال التي يفضلها الكثيرين بجميع دول العالم كما أنها امتداد لعالم ببجي الشهير الذي يعتمد على مهارات الحرب والمعارك القتالية الذي يستخدمه أكثر من 5 مليارات شخص بالعالم سواء علة هواتف الأيفون أو الأندرويد.

اختلافات لعبة ببجي نيوستيت عن لعبة ببجي موبايل الأصلية

أطلق مطورين لعبة ببجي موبايل إصدار جديدة ومميزة متقدم عن الإصدار السابق وأكثر تطورًا حيث يحتوي هذا الإصدار على العديد من المعدات الحديثة سواء الطائرات بدون طيار أو الأدوات المميزة، ومن المهم معرفة أن لعبة ببجي نيوستيت تختلف بشكل كبير عن لعبة ببجي موبايل التي يعرفها الكثيرون وتعتمد فكرة اللعبة على المنافسة مع اللاعبين بهدف البقاء على قيد الحياة ومطلوب من كل لاعب محاربة العشرات من الأشخاص ليظل حتى النهاية، بالإضافة إلى شراء الشديد للحصول على الأدوات الحديثة والمتطورة للتغلب على الأعداء.

متطلبات تشغيل لعبة ببجي نيوستيت

قامت الشركة المطورة بتحديث الرسومات ومعالجة هذا الإصدار لذلك يجب توافر بعض المتطلبات ليتمكن اللاعبين من تثبيت اللعبة على هواتفهم بدون حدوث أي مشاكل أو توقف وتتمثل تلك المتطلبات في الآتي:

أن يكون إصدار الأندرويد حديث ولا يقل عن 8.0.1.

الحد الأدنى لسعة التخزين الداخلية في الهاتف لا تقل عن 3.5 جيجا بايت.

الذاكرة العشوائية لا تقل عن 4 جيجا وأعلى.

معالج سنان دراجون 750g أو ما يعادله من المعالجات الأخرى.

متطلبات ببجي نيوستيت للايفون

أن يكون إصدار الهاتف 9.

لا تقل مساحة الذاكرة عن 2 جيجا.

المساحة الداخلية للهاتف لا تقل عن 4 جيجا بايت.

خطوات تحميل ببجي نيوستيت على الهاتف