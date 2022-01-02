نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إليكم الآن.. كيفية شحن شدات ببجي بسهولة pubg uc 2022 من الموقع الرسمي في المقال التالي

عمر شويل - جدة شدات ببجي، لاعبين لعبة ببجي من مختلف دول العالم يرغبون في التعرف على طريقة شحن شدات ببجي، والتي تُتيح لهم فرصة الحصول على المعدات والأسلحة الحديثة للتمكن من تجاوز كافة مراحل اللعبة بتميز أكثر، ونظراً أن أهمية الشدات في اللعبة كبيرة جداً نقوم بتوضيح لكم جميع التفاصيل في الفقرات الآتية.

طريقة شحن شدات ببجي بسهولة

لشحن شدات ببجي ستجد العديد من الطرق، ولكن يصعُب إختيار الطريقة الأفضل والتي تضمن لك الحصول على عدد الشدات التي ترغب بها بعد دفع المال، ولذلك نقوم بتوضيح الطريقة الأسهل والأكثر ضماناً خلال النقاط الآتية:-

في البداية عليك الدخول على الموقع الخاص باللعبة وطلب شراء بطاقة خاصة بتلك اللعبة، وبعد التأكيد ستصل لك الرسالة على البريد الخاص بك، والتي تحتوي على الكود الخاص بالتفعيل.

قم بالدخول للموقع الأساسي الخاص بلعبة ببجي، وكتابة الأسم والـ ID الذي يكون تابع لتلك اللعبة.

بعدها يتم كتابة الكود الخاص بالبطاقة، وإعادة كتابة الرمز الظاهر وهو يحتوي على مجموعة من الأحرف والأرقام على صورة.

بعدها يتم كبس زر redeem لإتمام العملية بالكامل.

طريقة الحصول على شدات ببجي لهاتف الأندرويد والأيفون

نقوم بالتحدث أولاً عن طريقة شحن شدات ببجي لهواتف الآيفون:-

يتم في بداية الأمر القيام بشحن الأبل أي دي، وذلك بإستخدام بطاقات تسمى “الآيتونز” وهي مناسبة مع الهواتف من نوع الآيفون والأيباد.

يتم فتح اللعبة عن طريق الحساب المرغوب في شراء له تلك الشدات.

ستجد خيارات متعددة داخل اللعبة، كل ما هو عليك القيام به كبس زر شدات لتتمكن من الشراء.

يتم الدفع من خلال البطاقة السابقة التي قمت بشحنها بالمبلغ الذي يتناسب مع عدد الشدات المرغوب في شرائها.

طريقة شحن شدات ببجي لهواتف الأندرويد:-

في تلك الهواتف المحمولة من نوعية الأندرويد يتم إستخدام بطاقة تسمى “جوجل بلاي”.

يتم إضافة رصيد كافي لتلك البطاقة يكفي لشراء العدد المناسب لك من شداد ببجي.

بعد تسجيل الدخول على حسابك في ببجي واختيار كمية شدات حدد العدد المطلوب، ثم قم بتأكيد الطلب.

تمنحك شدات ببجي الكثير من المميزات الهائلة، والتي من خلالها تتمكن من الحصول على كافة الأدوات الحديثة والأسلحة المختلفة للتمكن من اجتياز مختلف مراحل اللعبة بكفاءة أكبر.

اسعار شدات ببحي

أما عن أسعار شدات ببجي موبايل فهي تختلف من دولة إلى أخري لذا يجب على اللاعبين عند شراء شدات ببحي تحديد الدولة التي سيتم الشحن من خلالها ثم تحديد عدد الشدات واختيار وسيلة دفع مناسبة، وبعد الشحن يستطيع اللاعب شراء كل ما يلزمه من معدات وأسلحة ومركبات.