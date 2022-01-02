http //192.168.l.l خطوات تغير الرقم السري للواي فاي بسهولة

يلاحظ الكثير من ممتلكون أجهزة انترنت الواي فاي مشاركة أفراد غير مرغوب فيهم باستخدام شبكة الواي فاي الخاصة بهم، لذا فهم بحاجة إلى تغيير كلمة سر الخاصة بهم وذلك عبر http //192.168.l.l إما من خلال إعدادات الراوتر أو المودم، كما يمكنك تغييره في حال كنت تخشى من أن يقوم فرد آخر بسرقة الواي فاي الخاص بك، لذا سنتعرف الآن عبر هذا المقال على خطوات تغير الرقم السري الخاص بالواي فاي عر الهاتف المحمول.

خطوات تغير الرقم السري للواي فاي

إذا أردت تغير الرقم السري للواي فاي عن طريق الجوال، فيجب عليك أن تكون متصل بالشبكة اللاسلكية، أما إذا اعتمدت بشكل كبير على اللاب توب أو الكمبيوتر فهناك أحد الخيارين متاح إليك أحدهما وهو التوصيل بشبكة الواي فاي كما هو الأمر في الجوال، ولكن إذا تعرضت لأي مشكلة، فيمكنك التوصيل عبر كابل الإنترنت، ثم قم اتباع الخطوات التالية:

افتح أي من المتصفحات المتاحة لك سواء فايرفوكس أو جوجل كروم أو أي من المتصفحات الأخرى.

قم بزيارة هذا الرابط 192.168.1.1 تسجيل الدخول.

سيظهر لك الآن صفحة الرواتر والتي يظهر بها الشعار الخاص بشركة الإنترنت والتي تطلب من صاحب الرواتر تسجيل دخول عليه.

والآن قم بتعبئة المربعات الخاصة اسم المستخدم وكلمة المرور.

انقر على الزر الخاص بتسجيل الدخول.

وإذ لم تتذكر بيانات الراوتر ، فستجدها مدونة على ورقة خلف جهاز الراوتر، والتي تعتبر البيانات الافتراضية التي جاءت الراوتر عليها، في حين أن الطريقة الثانية تتمثل في اتصالك بشبكة الإنترنت كي تحصل على البيانات الخاصة بك، ويكون ذلك في حالة واحدة وهي إذ قمت بتغيير تلك البيانات سابقًا ولم تقدر على تذكرها، وهذه الخطوات تعد استكمال للخطوات السابقة:

ابحث عن اختيار اعداد شبكة الاتصال المحلية اللاسلكية.

ستتوفر لك عدة اختيارات والتي من بينها SSID والآن يمكنك تعديل الاسم الخاص بشكة الواي فاي.

ثم ستجد اختيار بعنوان كلمة المرور، أدخل كلمة مرور حديثه.

انقر على زر حفظ.

مواصفات كلمة المرور القوية

وبعدما تعرفنا على خطوات تغير الرقم السري للواي فاي، فيجب على الفرد كتابة كلمة مرور قوية بحيث لا يتمكن الآخرين من سرقتها أو الدخول بها إلى أي جهاز: