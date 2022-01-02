تطبيق تيليجرام يُطلق ميزة رائعة منافساً بها واتساب في 2022

أعلن تطبيق تيليجرام خلال الساعات الماضية عن التحديث الثاني عشر وآخر تحديث له في العام الماضي 2021، حيث كشف التحديث الجديد عن عدد من الميزات الرائعة التي سوف يستفيد منها المستخدمين من التطبيق في العام الجديد 2022، ومن بين الميزات الجديدة التي أطلقها التطبيق ميزة ردود الفعل، وقدرة المستخدم على إضافة نص مخفي، وكذلك الترجمة التلقائية للرسائل، بالإضافة إلى الميزة الرائعة رموز QR، وسوف نوضح بعض التفاصيل الهامة عن الميزة الجديدة التي ينافس بها تطبيق واتساب.

تيليجرام يُطلق ميزة التفاعل السريع مع الرسائل

من جانبه أشار موقع “gizchina” ان التحديث الجديد في التطبيق يجلب ميزة تفاعلية رائعة مشابهة للموجودة على تطبيق انستجرام، حيث أتاح التطبيق الروسي لجميع مستخدمي هواتف أندرويد وأيفون ميزة ردود الفعل، حيث تتيح تلكم الميزة الرائعة للمستخدمين الاستجابة السريعة للرسالة على شكل إيموجي تفاعلي أو متحرك، ومن بين تلك الرموز التعبيرية الحزن والضحك والتعاطف والحزن وغيرها من الرموز الهامة للرد السريع على رسائل الأصدقاء بالنسبة للدردشة للأفراد، أما بالنسبة للمجموعات فإن المشرف أو المسؤول فقط هو الذي لديه القدرة على التفاعل مع الرسائل الواردة في المجموعة.

حيث حرص تطبيق تيليجرام على إطلاق تلك الميزة التي نالت إعجاب الكثير من المستخدمين خلال الفترة الأخيرة، حيث أنها تتيح للمستخدم ردود الفعل على الرسائل بشكل سريع من خلال تلك الرموز التعبيرية، ولاسيما أن تلك الرموز تعبر عن الحالة الخاصة بالرسالة التي يتم إرسالها للشخص، ويمكن الرد بتلك الرموز التعبيرية عبر الدردشات الخاصة أو الجماعية.

يمكنك الآن الرد برمز تعبير من خلال الضغط على أي رسالة مرتين، وذلك من أجل فتح الرموز التعبيرية، وبعدها يقوم الشخص باستخدام الرمز المناسب للرسالة، حيث تعتبر تلك الميزة من أحدث ميزات واتساب التي تم إطلاقها مؤخراً، وهى من الميزات الرائعة المنافسة لتطبيق واتساب الشهير والتي يعمل حالياً على اختبارها من خلال النسخة التجريبية ولم يطلقها بشكل رسمي حتى الآن، وتشتد المنافسة خلال هذه الفترة بين التطبيقين من أجل جذب العديد من العملاء الجدد خلال الفترة القادمة، وذلك من خلال طرح العديد من الميزات الجديدة للتطبيق.