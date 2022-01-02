كيف تستخدم ساعة أبل الذكية بمنتهى السهولة؟

أصبحت ساعة أبل الذكية منتج أساسي لدى الكثير من الناس لما لها من إمكانيات تكنولوجية جيدة ولسهولة استخدامها بالإضافة إلى كونها مربوطة بمعصمك فهي معك طوال الوقت، وللتسهيل عليك أكثر توجد مجموعة من الاختصارات تستطيع من خلال تطبيقها تنفيذ المهام والأوامر التي تريدها من الساعة وفي أقل وقت ممكن.

ساعة أبل الذكية وسهولة استخدامها

إن كنت من مستخدمي ساعة أبل الذكية فأنت بالتأكيد تعلم مزاياها العديدة ولا تستطيع الاستغناء عنها، ومع ذلك قد تكون لا تعلم مجموعة من الاختصارات التي يمكنك القيام بها للحصول على أفضل النتائج في أقل وقت ممكن.

وهذا من شأنه تسهيل تنفيذ مهامك سواء الشخصية أو الخاصة بالعمل مما قد ينعكس على جودة حياتك ويدفعها نحو المزيد من الرفاهية التي تناسب العصر.

فإن كنت في اجتماع عمل وفاجأتك إشعارات من الساعة لتسبب لك إزعاجًا أو حرج أمام زملاء الاجتماع لتكتشف أنك نسيت إعدادها على وضع صامت.

في هذه الحالة لن تحتاج إلى اتباع خطوات معقدة لهذا الأمر كل ما عليك فعله هو أن تقوم بتغطية الساعة بيديك مما يؤدي إلى دخولها في الوضع الصامت مباشرةً.

ولكن لكي تقوم بذلك عليك تفعيل هذا الاختيار مسبقًا من خلال إعدادات ساعة أبل الذكية.

خطوات تفعيل إيقاظ الساعة على آخر تطبيق