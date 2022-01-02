كيفية تحميل لعبة ببجي pubg mobile على أجهزة الكمبيوتر والموبايل من الموقع الرسمي

لعبة ببجي هي اللعبة الأكثر جماهيرية خلال القرن الواحد والعشرين، حيث أنها لعبة تجمع الكثير من اللاعبين من مختلف دول العالم في وقت واحد على شبكة الإنترنت ليكون البقاء للأقوى الصامد حتى النهاية، وتم إصدارها في عام ألفين وسبعة عشر إلى أن الشركة المصنعة تسعى باستمرار إلى طرح نسخ جديدة منها في الأسواق، ولقد وصل عدد الأشخاص المستخدمين اللعبة على أجهزة الكمبيوتر والهاتف بما يقارب مائة مليون مستخدم، وتم طرح نظام اللعبة ليتناسب مع أجهزة الكمبيوتر ثم صدرت نسخة تلائم أجهزة الموبايل الأيفون، كما أنها لا تتطلب الكثير من الإمكانيات لتحميلها الذي يتم عبر الموقع الرسمي للعبة ببجي.

لعبة ببجي الموقع الرسمي

تعتبر لعبة ببجي هي إدمان الجيل المعاصر لأنها تتيح متعة كبيرة منذ بدايتها، حيث يبحث المقاتل علي المعدات التي تساعده في الصمود أمام المقاتلين بالمعركة ويعتبر البقاء للأقوى والأفضل في استخدام إمكانيات اللعبة، وتسبب تحميل اللعبة مجانا سرعة انتشارها في دول العالم ولا يمكن للأشخاص بدء اللعب إلا من خلال تشغيل الإنترنت على الجهاز، يمكن استخدام اللعبة بثلاث أشكال ( لعب فردي، لعب جماعي، لعب ثنائي) ليضم أكثر من مائة لاعب في الجولة الجماعية وتنظم كفرق متماثلة، ويتطلب تحميل اللعبة مساحة معينة أو استخدام الملف المضغوط للتحميل.

تحميل لعبة ببجي علي الكمبيوتر والاب توب

يمكن تحميل لعبة ببجي من الموقع الرسمي الخاص باللعبة من خلال تطبيق الخطوات التالية

قم بتحميل محاكي ببجي بواسطة شركة تينسينت جيم لوب.

نصب وارفع محاكي ببجي علي جهازك الخاص.

قم بتحميل لعبة ببجي من المحاكي الرسمي.

قم بتثبيت اللعبة على الجهاز.

بذلك تكون اللعبة جاهزة ونتمنى لك الاستمتاع بها.

تحميل لعبة ببجي علي أجهزة الموبايل

يعتبر استخدام اللعبة على الموبايل هو الأسرع والأسهل في الاستخدام ولا يتطلب إلا القيام بالتالي

التأكد من اتصال شبكة الإنترنت بالموبايل.

الدخول على متجر بلاي وكتابة لعبة ببجي.

النقر على الإصدار المرغوب تحميلة من اللعبة.

الضغط تحميل (تثبيت).

بعد الانتهاء من التثبيت افتح اللعبة وابدأ اللعب.

كما يمكن متابعة أحدث إصدارات وتحديثات لعبة ببجي علي الموقع الرسمي على الإنترنت.