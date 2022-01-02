نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تحديث واتساب 2022 ومزايا جديدة لإخفاء الرسائل وحماية الهاتف وزيادة الخصوصية في المقال التالي

عمر شويل - جدة تحديث واتساب 2022 ومزايا جديدة لإخفاء الرسائل وحماية الهاتف وزيادة الخصوصية، نتناول اليوم موضوع يهم الكثيرين من مستخدمي تطبيق التواصل الأشهر whatsapp وهو تحديثات الواتس اب الجديدة، حيث تم إضافة طرق للحماية ومزايا جديدة إلى التطبيق ضمن تحديث 2022. نتناول اليوم أهم ميزتين جديدتين تم إضافتهم في واتساب وهما ميزة مؤقت الرسائل وميزة إخفاء الرسائل، وكيفية استخدام كل منهما للاستفادة من مزايا واتساب في التحديث الجديد، إضافة إلى طرق مخفية لا أحد يعرفها تمكنك من تعزيز الخصوصية والحماية لجوالك.

مزايا تحديث الواتس اب الجديد 2022

يتم الدخول إلى تطبيق الواتس اب ثم يتم النقر على الإعدادات والتي تحتوي على خيارات عدة يتم اختيار الحساب والخصوصية، ثم اختيار الحساب من بين عدة خيارات التخزين والبيانات، الحساب، الدردشات والإشعارات، ثم لكي تتمكن من معرفة مزايا تحديث الواتس اب 2022 يتم النقر على زر الخصوصية على أن يتم تفعيل الإنترنت لكي تتمكن من الوصول إلى إعدادات الخصوصية، حيث مجد الميزة الجديدة وهي مؤقت الرسائل.

ميزة مؤقت الرسائل

يتم الاختيار في مؤقت الرسائل بين 24 ساعة، 7 أيام و 90 يوم وهذه هي الميزة الأولى، على سبيل المثال إذا إخترت 24 ساعة فإنه بعد 24 ساعة سوف تختفي رسالة على واتس اب كما يمكنك توقف الميزة وعدم تفعيلها، أما الميزة الثانية من مزايا تحديث الواتس اب الجديد يمكنك أثناء الدردشة مع أحد جهات إتصالك سماع الرسالة الصوتية قبل إرسالها وهذه الميزة لم تكن موجودة من قبل، حيث يمكنك إرسالها أو إلغائها بعد سماعها حسب رغبتك.

ميزة إخفاء الرسائل

ومن الجدير بالذكر أن الميزة الثانية (اخفاء الرسائل) يمكنك تفعيلها لجهة الاتصال التي تريدها بشكل محدد وليس جميع جهات إتصالك، حيث يتم الدخول إلى الدردشة مع جهة الاتصال التي تريد إخفاء الرسائل معها والتي تعتبر أحد أهم مزايا تحديث واتس اب الجديد، ثم فتح معلومات جهات الاتصال واختيار الرسائل ذات إمكانية الاختفاء ثم تحديد وقت الإخفاء بين 24 ساعة، 7 أيام و 90 يوم ويمكنك إيقافها بنفس الطريقة في أي وقت ثم الضغط على زر توقف.

حيل خفية في واتساب لحماية الجوال

يتم الدخول من خلال الواتس اب إلى الإعدادات ثم الدردشات ثم يتم النقر على ميزة النسخ الإحتياطي للدردشات، ثم يتم قتح قائمة بها حساب جوجل المرتبط بالوتس اب كل ما عليك هو التأكد من أنه هو الحساب الذي قد قمت بإنشائها بنفسك أم أنه حساب أخر قد تم إنشاءه لإختراق هاتفك أو شخص قريب منك قام بإنشاء بريد إلكتروني على جوالك، حيث أن جميع النسخ الإحتياطية للدردشات يتم إرسالها إلى هذا البريد الإلكتروني وإذا قام شخص أخر بإنشاء بريد إلكتروني على جوالك سوف يتم إرسالهم إليه، لذا عليك التأكد من ذلك لكي تتمكن من حماية هاتفك.