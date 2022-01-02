نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة تحميل GTA V الأصلية للجوالات 2022 بجميع إصدارات لعبة Grand Theft Auto في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة تحميل GTA V الأصلية ، هناك العديد من الطرق الغير رسمية والذي يتبعها الكثير الذين يريدون لعبة Grand Theft Auto بجميع

إصدارتها المتميزة حيث يعشق الجماهير العريضة التي تحب هذه اللعبة حول العالم وذلك منذ أول يوم تم إصدارها فيه. في عام 2001 وتوالت الإصدارات ونسخ اللعبة ويقوم كل شخص بتثبيت الإصدار الذي يحبه على جهاز الكمبيوتر والبلاي ستيشن والإكس بوكس. ومنذ سنوات قليلة أعلنت شركة روكستار جيم بإصدار نسخ اللعبة علي الجوالات الأندرويد والأيفون. ومن خلال موقعكم المفضل (ثقفني) سوف نستعرض لكم طريقة تحميل GTA V الأصلية للهواتف الذكية للعام الجديد 2022 بجميع إصدارات اللعبة المتميزة. كما سنعرض شروط ومتطلبات جميع إصدارات لعبة Grand Theft Auto للهواتف وذلك في السطور التالية.

طريقة تحميل GTA V الأصلية للهواتف إصدار لعبة GTA: San Andreas

هذا الإصدار هو إحدى الإصدارات التي تتمتع بشعبية كبيرة حيث ظهرت في عام 2010. كما تخطت مبيعات هذا الإصدار من لعبة Grand Theft Auto: San Andreas واحد مليار دولار أمريكي في وقت قياسي. مما يجعل تلك اللعبة في صدارة موسوعة جينيس للأرقام القياسية من حيث أول لعبة يتم بيعها. في وقت قصير بهذا المبلغ الهائل. ومع شهرة اللعبة تم إصدارها رسميا في عام 2019 علي جوالات أندرويد وايفون. ومن خلال جوجل بلاي يتم البحث عن GTA: San Andreas ثم الدخول علي اللعبة ودفع قيمتها إلكترونيا حيث قيمتها 30 ريال سعودي. ولكن قبل تثبيت اللعبة يجب التأكد من أستيفاء الشروط التالية في الهاتف.

5 جيجا بايت سعة تخزين خالية في الهاتف وذلك لتثبيت اللعبة كاملة.

كما يجب أن تكون الذاكرة العشوائية كبيرة ولا تقل عن 6 جيجا بايت.

من المهم أن يكون المعالج قويا والذي متواجد في جوالات كبيرة في الفئة السعرية حيث يفضل أن يكون المعالج كحد أدنى سناب دراجون ثماني النواة.

طريقة تحميل GTA V الأصلية ستكون ناجحة علي نظام اندرويد 11. كذلك اندرويد 12 الذي سينزل قريبا على الهواتف.

تثبيت لعبة Grand Theft Auto إصدار لعبة Grand Theft Auto: Vice city

هذا الإصدار هو الافتتاحي للعبة على مر تاريخها وحتي الآن يفوز بشهرة كبيرة في عالم اللعبة حيث أنها أول إصدار يعمل بنظام 3D. نظام فريد من نوعة في عالم العصابات ولكن لا يمكن اللعبة بثلاثة أشخاص مثل سان أندرياس حيث أن طريقة تحميل جراند ثفت أوتو 5 للاندرويد أيضا مثل سان أندرياس في نظام اللعبة فقط وليس لعبة Grand Theft Auto: Vice city. كذلك يقوم عدد كبير من محبي اللعبة بالبحث عنها في مواقع إلكترونية تخدع المستخدم وتسرق بياناته. ولكن من خلال الطريقة الرسمية التي قمنا بعرضها في إصدار سان اندرياس فهي نفس الطريقة التي يتم الحصول بها علي طريقة تحميل GTA V الأصلية فايس سيتي. ولكن مع اختلاف بسيط في سعر الإصدار حيث إصدار فايس سيتي بسعر 25 ريال سعودي وليس 30 ريال سعودي مثل إصدار سان اندرياس. كذلك تختلف شروط اللعبة عن شروط لعبة سان اندرياس حيث يتطلب فايس سيتي التالي.

يجب إخلاء مساحة في الجوال 3 جيجا بايت.

كما يتطلب 4 جيجا RAM لسلاسة اللعبة وتشغيلها بدون تقطيع.

المعالج أمر مهم ولكن معالج متوسط يكفى ولا داعي لمعالج قوي لتشغيلها.

اندرويد 10 أيضا كافي للتشغيل.

طريقة تحميل GTA 5 للاندرويد إصدار جراند ثفت أوتو 5

إصدار جراند ثفت أوتو 5 محير لبعض المستخدمين حيث هو أكثر إصدار يتم طلبه ويتم البحث عنه علي شبكة الأنترنت. لأنه يعتبر أفضل إصدار من تصميم. حيث أن يشبه كثيرا سان اندرياس ولكن طريقة تحميل GTA 5 للاندرويد مختلفة عن سان أندرياس. ولا يمكن تثبيتها علي الأندرويد من جوجل بلاي. بل لها طريقة تحميل مخصصة أخرى كما لا يتم تثبيتها من أي موقع ألعاب يقدمها مجانا. لأن اللعبة الأصلية لعبة مدفوعة من روك ستار. حيث أن طريقة تحميل Grand Theft Auto V 5 يمكن تثبيتها من خلال الدخول علي متصفح جوجل كروم من الجوال ثم البحث عن ROCK STAR GAME الموقع الرسمي. ثم الدخول على الموقع ونبحث بداخله عن طريقة تحميل GTA V الأصلية 5. ثم الدخول عليها واختيار الإصدار المخصص لجوالك حيث أن هناك إصدارات مخصصة لجوالات أيفون. بعد ذلك يتم الدفع الإلكتروني لثمن اللعبة والمقدرة 35 ريال سعودي. وسوف يتم الحصول عليها بنجاح علي الجوال. ولشروط طريقة تحميل جراند ثفت أوتو 5 للاندرويد يجب إتباع السطور التاالية.

طريقة تحميل GTA 5 للاندرويد تتطلب مساحة متقاربة مع سان أندرياس وتصل إلى 4.5 جيجا بايت.

تتطلب مساحة متقاربة مع سان أندرياس وتصل إلى 4.5 جيجا بايت. كذلك ذاكرة عشوائية 6 جيجا RAM.

معالج قوي أيضا من سناب دراجون ثماني النواة 885 G.

اندرويد 11، 12 ستعمل على تشغيلها بسهولة.

والآن قد وصلنا إلى نهاية طريقة تحميل GTA V الأصلية للجوالات جميع إصدارات اللعبة المشوقة منها تثبيت إصدار لعبة Grand Theft Auto: San Andreas وتثبيت إصدار لعبة Grand Theft Auto: Vice city طريقة تحميل جراند ثفت أوتو 5 للاندرويد. كما أستعرضنا متطلبات وشروط تشغيل الإصدارات السابقة على الجوالات الأندرويد للعام الجديد 2022. نتمنى لكم الاستمتاع باللعبة الشهيرة. كما نتمنى لكم عاما سعيدا مليئا بالفرح.