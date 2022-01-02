خطر يقترب من الأرض.. كويكب قادم

خطر يقترب من الأرض.. كويكب قادمذكر أحد المصادر العلمية بروسيا أن كويكب يطلق عليه "أبوفيس" سوف يقترب من كوكب الأرض بصورة كبيرة للغاية في ربيع عام 2029، حيث من المتوقع أن يصل هذا الكويكب إلى المدارات الخاصة بالأقمار الصناعية الثابتة التي تدور حول الأرض.

وقد ذكرت عدد من المصادر التابعة للمعهد الفيدرالي المركزي للعلوم والتكنولوجيات العالية التي تتبع وزارة الطواريء الروسية أن قطر هذا الكويكب يبلغ 400 متر ويزن ما يقرب من 30طن وهو ما يمكن اعتباره خطرا شديدا.

وتوقعت المصادر أن يحدث هذا الاقتراب يوم 13 أبريل 2029 وهو اليوم التالي للاحتفال بعيد رواد الفضاء في روسيا.

وقد أشار الخبراء أن القوة المتوقع انبعاثها في حالة حدوث هذا الاصطدام المحتمل ل "أبوفيس" مع كوكب الأرض سوف تبلغ 1717 ميجا طن، وهو يعادل 30 مرة الطاقة التي انبعثت خلال تفجير أقوى قنبلة نووية حرارية في العالم والتي قام الاتحاد السوفيتي باختبارها عام 1961.

كما أضاف المصدر أن قوة الزلزال التي سوف تنتج عن هذا الاصطدام داخل دائرة يبلغ نصف قطرها 10 كيلومتر من موقع التصادم سيصل إلى 6.5 على المقياس الخاص بريختر، أما بالنسبة لسرعة الرياح فستبلغ سرعتها 790 متر في الثانية الواحدة.

جدير بالذكر أن الأجسام الفضائية الكبيرة والتي تشمل الكويكبات التي يزيد قطرها عن الكيلو متر والمعروفة لدى الأرض بحوالي 120 حفرة نيزكية كبيرة جدا، ويمكن اعتبار منخفض يوبجاي الموجود في روسيا هو أكبر المنخفضات الموجودة في العالم .