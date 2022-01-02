خطوات تنزيل لعبة فري فاير 2022 تثبيت آخر إصدار free fire العصر الجديد متجر بلاي

يسعى الكثيرون من محبي ألعاب الفيديو إلى معرفة خطوات تنزيل لعبة فري فاير 2022 بتحديثها الأخير وهو العصر الجديد، والذي يتضمن الكثير من التحديثات، حيث به خريطة جديدة، ويشتمل على عاصفة ثلجية يحاول الناجون النجاة منها، والتي تعم جبال الألب، في مغامرة جديدة يتنافس فيها الأشرار ويقومون بسرقة البطارية، وأحداث شيقة جعلت اللعبة من أكثر الألعاب شهرة عالمية، لما لها من تميز في ألعاب الحرب والقتال، وخاصة بعد التطورات الأخيرة التي طرأت عليها منذ الإصدار في عام 2017 وحتى الآن.

خطوات تنزيل لعبة فري فاير

الخطوة الأولى في التثبيت تكون باستخدام نظام التشغيل الاندرويد للهاتف المحمول.

الدخول على تطبيقات متجر جوجل بالنسبة للهواتف الاندرويد.

البحث عن اسم اللعبة free fire .

استخدام شبكة إنترنت جيدة من أجل عدم التقطيع والاستمتاع باللعب المتواصل.

كيفية تثبيت لعبة فري فاير على الكمبيوتر

بالنسبة إلى خطوات تنزيل لعبة فري فاير على جهاز الكمبيوتر فان هذا يتطلب ما يلي

تثبيت ما يسمي LD player على الكمبيوتر ووضع النظام في أيقونة على سطح المكتب.

قم الآن بتشغيل LD player وتعبئة البيانات المطلوبة ومن ثم تكملة الإجراءات.

بعد التشغيل للمثبت عليك البحث عن Garena free fire .

افتح اللعب الجديد New Beginnning واستمتع بالحرب من خلال شراء الاحتياجات من الذخيرة والسكنات اللازمة.

طريقة تثبيت فري فاير للكمبيوتر

يمكنك الآن تثبيت اللعبة free fire على جهازك الحاسب الآلي أو اللاب توب الخاص بك والاستمتاع باللعبة بعد تثبيتها وذلك من خلال متجر بلاي للتطبيقات عبر الإنترنت، استخدم LD بلاير من أجل البدء في اللعب عبر برامج التشغيل المتعددة للعبة والتي تشتمل على مجموعة من الرسومات تجعل من اللعبة محاكاة للواقع ويمكنك شراء ملابس وخيول وكافة ما تحتاج إليه من لوازم القتال عن طريق العملة الافتراضية للعبة وهي الجواهر.

لعبة فري فاير على الهاتف

خطوات تثبيت فري فاير على المحمول تأتي عبر الدخول من هاتفك الشخصي الاندرويد على متجر بلاي وكتابة اسم اللعبة ويمكنك أيضا في هذا الصدد شحن الجواهر التي تريد استخدامها في اللعب والتي من خلالها يتمكن اللاعب من مواصلة اللعب وشراء الأسلحة الحديثة التي تمكنه من النصر والبقاء على قيد الحياة وذلك من الدخول في موقع جارينا واتباع خطوات الشحن من كتابة الاسم والايدي وما إلى ذلك ثم اختيار دولتك وكتابة عدد الجواهر التي تريد الحصول عليها.