“هُـنا” تردد قناة CN كرتون نتورك بالعربية الجديد 2022 على نايل سات وعرب سات وجميع الأقمار

تردد قناة كرتون نتورك بالعربية الجديد 2022، نستعرضه معكم في هذا المقال من خلال موقع “ثقفني”، حيث تعتبر قناة كرتون نتورك من أبرز القنوات المتخصصة التي تقدم محتوى تليفزيوني ترفيهي للأطفال بمختلف فئاتهم العمرية، فهي تقدم الأفلام والمسلسلات الكرتونية التي يحبها الأطفال إلى حد كبير، كما أن الآباء والأمهات يحرص دائمًا على عرض قناة كرتون نتورك بالعربية على شاشة التليفزيون لأطفالهم لكونها تقدم لهم الكثير من المعلومات التي تنمي عقلهم وتعمل على تغذية أفكارهم، خاصة وأنهم في سن الطفولة بحاجة لفهم أساسيات التواصل مع المجتمع المحيط بهم من خلال مشاهدة ما يرونه على شاشة التلفزيون، وهذا ما تحرص قناة كرتون نتورك العربية على تقديمه من أفلام كرتونية مناسبة وملائمة لعقول الأطفال، وفيما يلي نتعرف على تردد قناة كرتون نتورك بالعربية الجديد 2022 على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات.

قناة كرتون نتورك بالعربية

انطلق البث التليفزيوني لقناة كرتون نتورك بالعربية في عام 2010، ومنذ تأسيسها في مدينة دبي بدولة الإمارات وهي متخصصة في عرض أفلام الكرتون والرسوم المتحركة التي يحبها الأطفال إلى حد كبير في مختلف دول الوطن العربي، واتهمت قناة كرتون نتورك بالعربية على التطوير من آليات العمل بها وحرصت على تقديم أفلام ومسلسلات الكرتون العالمية الشهيرة ودبلجتها باللغة العربية حتى تتناسب مع متطلبات الأطفال بكافة الفئات العمرية، كما تلتزم قناة كرتون نتورك بالتنوع في المحتوى الذي تقدمه من خلال شاشتها حتى لا يمل الأطفال من متابعتها.

قناة كرتون نتورك CN بالعربية

تقدم قناة CN بالعربية عدة أفلام كرتونية متنوعة تتناسب مع الأطفال والمراهقين وتساعدهم في تنمية مهاراتهم المختلفة، ومن أبرز الأفلام الكرتونية التي تُعرض على شاشة كرتون نتورك لايزي تاون، وكرتون مغامرات تشاك والأصدقاء، وكرتون بانانا في البيجاما، وكرتون باوند بابيز، وكرتون جيلي جام، وكرتون كابتن كريم وقطار الحكايات، وكرتون بايبي لوني تيونز، وكرتون كريبتو الكلب العجيب، بالإضافة إلى حلقات كرتون توم وجيري الجديدة التي تعرض على شاشة CN بالعربية بشكل يومي، وتحرص القناة أيضًا على بث كرتون دورثي وعجائب مدينة أوز. وفيلم سامي رجل الإطفاء. وأيضًا الكلب بات تافي. وفيلم عائلة الهابو. إضافة إلى ذلك تقدم قناة كرتون نتورك مايك القوي. وأيضًا كرتون 44 كاتس. وكرتون غريزي والليمنغز. وسباقات مضحكة. وكرتون يابا دابا ديناصور. و كينغدوم فورس. وفيلم جديد لوني تونز. وأخيرًا كرتون مستر بن. ويمكنكم أيضًا التعرف على تردد قناة ماجد كيدز والتي تقدم محتوى ترفيهي مخصص أيضًا للأطفال وأناشيد عربية متميزة.

مواعيد عرض أفلام الكرتون على قناة كرتون نتورك CN بالعربية

مسلسل Adventure Time with Finn & Jake يعرض يوميًا في تمام الساعة 12:45 صباحًا.

كرتون Ben 10 S4 ويعرض يوميًا في تمام الساعة 2:15 صباحًا.

ويعرض كرتون غامبول في تمام الساعة 4:45 صباحًا.

فيما يذاع كرتون Teen Titans Go! S5 يعرض يوميًا في تمام الساعة العاشرة صباحًا.

أما كرتون The Powerpuff Girls 2 يعرض في تمام الساعة 1:35 مساءً.

ويتم بث كرتون Teen Titans Go! S6 يوميًا في تمام الساعة 4:50 مساءً.

تردد قناة كرتون نتورك بالعربية الجديد 2022 على النايل سات

القمر الصناعي نايل سات التردد 12226 (V) معدل الترميز 27500 الاستقطاب أفقي معامل تصحيح الخطأ 5/6 الجودة HD

تردد قناة كرتون نتورك بالعربية الجديد 2022 على عرب سات

القمر الصناعي عرب سات التردد 11747 (V) معدل الترميز 27500 الاستقطاب أفقي معامل تصحيح الخطأ 5/6 الجودة HD

تردد قناة كرتون نتورك على قمر ياه سات 2022

القمر الصناعي ياه سات التردد 11996 (V) معدل الترميز 27500 الاستقطاب عمودي معامل تصحيح الخطأ 8/9 الجودة HD

تردد قناة كرتون نتورك على قمر بدر سات 2022

القمر الصناعي بدر سات التردد 11747 (V) معدل الترميز 27500 الاستقطاب عمودي معامل تصحيح الخطأ 3/4 الجودة HD

قناة كرتون نتورك بالعربية الجديد 2022

يمكنكم من خلال تردد قناة كرتون نتورك العربية الذي رصدناه لكم بالأعلى متابعة القناة بكل سهولة، حيث تعمل هذه الترددات بشكل مجاني دون اشتراك شهري، حيث يمكنكم إضافة التردد على جهاز الريسيفر من خلال الدخول إلى قائمة الإعدادات ثم النقر على زر التثبيت، وبعدها ندخل تردد قناة كرتون نتورك بشكل يدوي مع إضافة البيانات المرفقة بالتردد والضغط على زر البحث، وبعدها ستظهر القناة ضمن قائمة قنوات التليفزيون.