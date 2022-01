نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استقبل تردد قناة كرتون نتورك بالعربية cn arabia الجديد 2022 على قمر النايل سات وعرب سات بجودة HD في المقال التالي

عمر شويل - جدة تردد قناة كرتون نتورك بالعربية الجديد 2022، نتناوله في هذا المقال من خلال موقعنا “ثقفني”، حيث تعتبر قناة CN بالعربية من أشهر القنوات الفضائية المتخصصة في تقدم كافة ما يخص المحتوى الترفيهي للأطفال باللغة العربية، حيث تعرض قناة كرتون نتورك الأفلام الكرتونية المختلفة وبرامج الأطفال المسلية، وتعتبر قناة cn واحدة من أنجح القنوات المخصصة للأطفال في نسختها العربية، ويفضل الكثير من الآباء والأمهات على عرضها لأطفالهم بشكل يومي لكونها تقدم محتوى يتلائم مع أعمارهم المختلفة، وتعتبر قناة كرتون نتورك بالعربية قناة غير مشفرة تعمل بشكل مجاني على الأقمار الصناعية المتاحة عبر نايل سات وعرب سات.

تردد قناة كرتون نتورك بالعربية الجديد 2022 على النايل سات

القمر الصناعي : نايل سات

التردد : 12226 (V)

معدل الترميز : 27500

الاستقطاب : عمودي

معامل تصحيح الخطأ : ¾

الجودة : HD

تردد قناة كرتون نتورك بالعربية الجديد 2022 على قمر عرب سات

القمر الصناعي : عرب سات

التردد : 11747 (H)

معدل الترميز : 27500

الاستقطاب : أفقي

معامل تصحيح الخطأ : ¾

الجودة : SD

تردد قناة كرتون نتورك بالعربية الجديد 2022

قناة cn بالعربية تبث محتواها الكرتوني و أفلام الأنيميشن الحصرية على شاشتها من دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث انطلق البث التليفزيوني للقناة في 10 أكتوبر عام 2010، وبعد ذلك وقعت قناة كرتون نتورك بالعربية صفقة جديدة مع مجموعة Bein الإعلامية القطرية والتي ساعدت في تحويل مسار القناة والعمل بكفاءات عالية وبنسخة أفضل ذات جودة عالية HD دون فرض أي رسوم اشتراك وبشكل مجاني أيضًا، مما ساعدها ذلك في اتساع شهرتها في الوطن العربي وزيادة نسب المشاهدات عليها من كل الدول العربية خاصة بعد عرض جميع أفلام ومسلسلات الكرتون العالمية على شاشتها بعد دبلجتها باللهجة العربية، وساهمت قناة كرتون نتورك بالعربية في زِيِها الجيد على تنمية مهارات الأطفال وتعزيز سلوكياتهم في المجتمع بشكل إيجابي إلى حد كبير، ونالت بذلك استحسان الكثير من المشاهدين وحازت على إعجاب الكبار والصغار بعدما اتخذت مسار عرض البرامج وأفلام الانيميشن التي تتناسب مع مختلف الأعمار بين الأطفال والمراهقين.

كيف احط تردد قناة كرتون نتورك 2022 ؟

يمكنكم الآن تفعيل تردد قناة كرتون نتورك بالعربية 2022. من خلال تطبيق الخطوات التالية:

قم بتشغيل خاصية البحث الأوتوماتيكي على جهاز الاستقبال “الريسيفر” حتى يتمكن من العثور على قناة كرتون نتورك.

بعد ذلك قم بإلتقاط إشارة القناة. وبعدها قم بإضافتها إلى القنوات المفضلة لديك.

في حالة ما إذا تعذر العثور عن القناة بهذه الطريقة. قم بإستخدام ميزة البحث اليدوي. عن طريق إدخال ترددات القناة على نايل سات أو عرب سات.

تردد قناة CN بالعربية الجديد HD

قامت قناة كرتون نتورك بالعربية على تعديل تردداتها الخاصة مؤخرًا بهدف تعديل جودة البث والإرسال الفضائي ليتناسب مع كافة أجهزة الريسيفر بشكل أفضل دون أي تشويش أو تقطيع، وتعرض قناة cn بالعربية محتواها المفضل للأطفال الصغار والمراهقين بدون إعلانات طوال اليوم وعلى مدار 24 ساعة، كما تقدم محتواها بجودات عالية دون حدوث أي عطل أو خلل.

تردد قناة CN بالعربية 2022

وتعرض قناة كرتون نتورك بالعربية عددًا من الأغاني التي تنتجها حصريًا على شاشتها، إضافة إلى عرضها لعدد من المسابقات التي تساعد في تحفيز الأطفال على العصف الذهني من خلال الأسئلة التي تعرضها بشكل يومي، وكان من أبرز المسابقات التي قدمتها ونالت من خلالها نسب مشاهدات عالية؛ “تسالي يوليو، وفوازير رمضان، ومسابقة أحلى اتنين، ومسابقة على كيفك، وأيضًا مسابقة ساعة البطل التي حصدت شهرة واسعة في الدول العربية.

أما من ناحية عرضها للأفلام والمسلسلات الكرتونية فهى تقدم مؤخرًا؛ كرتون Teen Titans Go! S3، وكرتون Teen Titans Go! S4، والفيلم الكرتوني Ben 10 S1، وكرتون The Amazing World of Gumball S4، وكرتون ThunderCats Roar، وكرتون Adventure Time with Finn & Jake، وكرتون The Amazing World of Gumball S6، وكرتون Clarence، والفيلم الكرتوني الملك ليث، وكرتون The Tom and Jerry Show S3.

تردد قناة كرتون نتورك بالعربية hd

نقدم لكم في هذه الفقرة أبرز ما يُعرض على قناة كرتون نتورك بالعربية HD 2022. حيث تحرص القناة على بث العديد من الفقرات الكرتونية على مدار الوقت طوال 24 ساعة. مثل فقرة كارتونيتو والذي يتم بثه منذ يوم 24 مارس 2019 حتى الآن. إضافة إلى ذلك تعرض القناة فقرة كرتونية مفضلة لدى الكثير من الأطفال وهى “نادي الإفطار”. والتي يتم بثها منذ 02 نوفمبر 2015 وحتى الآن. وفقرة نجم الشهر الذي يُبث منذ 25 أبريل 2020 حتى الآن “. وكرتون نتورك مينيز الذي بدأ بثه في 1 سبتمبر 2017 ويستمر حتى الآن.

قناة كرتون نتورك CN بالعربية

وتطورت قناة cn بالعربية خلال الفترة الأخيرة بشكل كبير، حيث أنشئت القناة موقعًا إلكترونيًا لها على شبكة الإنترنت، وقامت ببرمجة العديد من الألعاب الكرتونية وألعاب أفلام الأنمي، وألعاب المغامرات المختلفة التي تدور أحداثها في الأفلام الكرتونية ، وذلك لجذب الأطفال وإمتاعهم بشكل كبير طوال الوقت، حيث أنشئت قناة كرتون نتورك بالعربية عددًا من الألعاب البارزة مثل، ألعاب بن تن المتحول، وألعاب فتيات القوة، وألعاب عالم غامبول المدهش، وألعاب وقت المغامرة.