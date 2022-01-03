تردد سحرى لتنزيل جميع قنوات النايل سات الجديد 2022 القنوات الجديدة أقوى تردد شبكي

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عمر شويل - جدة تردد سحرى لتنزيل جميع قنوات النايل سات الجديد 2022 تنزيل القنوات الجديدة أقوى تردد شبكي، لا شك أن حديث الساعة منذ بداية العام الجديد هو إنطلاق القمر الصناعي نايل سات الجديد 2022، لذا نقدم لكم اليوم أقوى تردد شبكي يمكنك من تنزيل قنوات القمر الجديد خلال دقائق، مجموعة تحديثات تمت للقمر الصناعي نايل سات نعرضها لكم اليوم، تردد سحرى لتنزيل جميع قنوات النايل سات الجديد 2022 تنزيل القنوات الجديدة أقوى تردد شبكي.

تردد سحرى لتنزيل جميع قنوات النايل سات الجديد

يتم إستقبال القمر الصناعي الجديد 7 غرب كما هو مع ترددات بتقنية 4K مع عدم تغيير العدسة، لذا فإن القمر الصناعي الجديد لا يحتاج إلى تغييرات لإستقباله، لذا كل ما عليك هو الدخول من خلال القائمة الرئيسية في جهاز الإستقبال إلى التركيب، ولكي تتمكن من تنزيل قنوات النايل سات الجديد يتم النقر على قائمة الأقمار، حيث تظهر كافة الأقمار المضافة قديماً، يتم النقر من خلال الريموت كنترول على زر الإضافة ثم تغيير إسم القمر الجديد بعد حذف الإسم القديم ثم انقر OK.

تنزيل القنوات الجديدة 2022

يتم إستقبال الموضع الغرب وعدد خطوط طول القمر الصناعي 7، ثم النقر على OK والتوجه إلى قائمة الترددات واختيار القمر الصناعي الجديد نايل سات 2022، يتم النقر على أيقونة إضافة الظاهرة على جهاز الإستقبال حيث يتم النقر بإستخدام الريموت كنترول لإضافة تردد شبكي وبيانات التردد هي ( 12054 )، معدل الترميز ( 27500 ) و الإستقطاب رأسي، هذا التردد قوي جدا ولكن يمكنك إضافة تردد أخر لدعم الشبكة لتصبح أقوى، بيانات التردد الأخر ( 11373 )، معدل الترميز ( 27500 ) و الإستقطاب أفقي ثم النقر رجوع.

تنزيل جميع القنوات بتردد واحد

يتم الدخول إلى إعدادات الهوائي ومن خلالها يتم تحديد القمر الصناعي الجديد و تغيير إعداداته حتى يتم عمل الإشارة حيث يتم تحويل C باند إلى Q باند حيث نجد أن هناك قوة إشارة مرتفعة، يتم التوجه إلى قائمة الترددات ثم وضع علامة صح أمام الترددات الذي تم إدخالهم الأصلي والمساعد والنقر على زر البحث، خلال دقائق عدة يتم تنزيل جميع قنوات النايل سات الجديد 2022، قدمنا لكم اليوم تردد سحرى لتنزيل جميع قنوات النايل سات الجديد 2022 تنزيل القنوات الجديدة أقوى تردد شبكي.