نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بجودة عالية HD| تردد قناة بطوط كيدز Batoot Kids الجديد 2022 على نايل سات في المقال التالي

عمر شويل - جدة تردد قناة بطوط الجديد تصدر محركات البحث بعد سلسلة التغيرات التي طرأت على مختلف قنوات الأطفال الفضائية لعدد من الأقمار الصناعية والتي من أبرزها قمر النايل سات، حيث تم مؤخرًا تحديث تردد قناة بطوط حتى تعمل القناة بكفاءة عالية على شاشات التليفزيون، دون حدوث أي تشويش أو خلل يعيق البث التلفزيوني للقناة على قمر النايل سات و عرب سات؛ وتعتبر قناة بطوط من أبرز قنوات الأطفال التي ذاع صيتها مؤخرًا ونالت اهتمام كبير من جانب الأطفال والأسر العربية التي ترغب في تنشئة أبنائهم وتوسيع مداركهم من خلال تعرضهم للمحتوى التلفزيوني الهادف؛ وفيما يلي نتعرف على تردد قناة بطوط كيدز HD الجديد 2022 نايل سات.

تردد قناة بطوط كيدز

قناة بطوط هى قناة عربية تقدم محتوى ترفيهي مخصص للأطفال طوال اليوم على مدار 24 ساعة، من خلال عرض الأفلام الكرتونية الهادفة، حتى تساعد في تنشئة جيل واعي ومدرك للحياة الإجتماعية من حوله، وتعرض قناة بطوط العديد من المسلسلات الكرتونية كل يوم والتي يتابعها الكثير من الأطفال وتعمل على جذب انتباههم من خلال تقديم كل ما هو جديد وحصري عبر شاشتها؛ إضافة إلى ذلك تقدم قناة بطوط الأغاني الترفيهية للأطفال والتي تكون كلماتها ذات مغذى ومعنى هادف ومفيد للطفل وتصحيح معلوماته الدينية والعربية، لذا يحرص الكثير من الآباء والأمهات على وجود تردد قناة بطوط على أجهزة الريسيفر حتى تساعدهم في تأسيس طفلهم على العادات والتقاليد الصحيحة، كما أن قناة كراميش تعرض أيضًا محتوى مشابه لما تقدمه قناة بطوط.

تردد قناة بطوط الجديد HD 2022

تردد قناة بطوط يمكنكم من خلاله متابعة ما تعرضه القناة من محتوى ترفيهي لأطفالكم وأيضًا الأناشيد والأغاني التي يفضل الكثير من الأطفال الاستماع إليها في سن الصغر، وتتميز قناة بطوط عن غيرها من قنوات الاطفال الأخرى في تقديم الأفلام والمسلسلات الكرتونية الجديدة بشكل حصري من خلال شاشتها التليفزيونية، لذا ساعد هذا الأمر في تصدر القناة وتفوقها على نظيرها من القنوات المماثلة، فهي تعرض كل ما هو جديد من أفلام الأنيميشن العالمية والجديدة بشكل دوري، و ينافسها في هذا الأمر قناة كرتون نتورك بالعربية والتي تقدم العديد من أفلام ديزني العالمية

تردد قناة بطوط 2022 نايل سات

يمكنكم من خلال التردد التالي متابعة قناة بطوط بشكل يومي على مدار 24 ساعة، حيث يعمل تردد قناة بطوط التالي على مختلف أجهزة الريسيفر دون تشويش أو تقطيع، ويمكن أيضًا التعرف على تردد قناة ماجد الجديد والتي لا تختلف كثيرًا فيما تقدمه عن قناة بطوط.

القمر الصناعي نايل سات التردد 11411 (V) معدل الترميز 27500 الاستقطاب أفقي معامل تصحيح الخطأ 5/6

تردد قناة بطوط كيدز للأطفال

تهتم قناة بطوط كيدز للأطفال بعرض المحتوى الهادف الذي يسهم في غرس التعاليم المجتمعية المختلفة والمفاهيم التربوية المتنوعة. التي تساعد في تأسيس الطفل منذ الصغر. وذلك من خلال تقديم مجموعة متنوعة من الأفلام الكرتونية المدبلجة باللغة العربية وغيرها. حيث يأتي من أبرز ما تقدمه قناة بطوط كيدز. كرتون السنافر وكرتون الأميرة والضفدع وأيضًا كرتون الجميلة والوحش.

إضافة إلى ذلك تقدم القناة باقة متمزة من الأغاني الترفيهية للأطفال. حيث يأتي من أبرز هذه الأغاني المقدمة أغنية “أنا الفرخة واحنا الكتاكيت”. وأغنية “كاكي كاك”. وأيضًا أغنية “ذهب الليل وطلع الفجر”. إضافة إلى ذلك أغنية “سوسة كف عروسة”. وأغنية “محمد نبينا”. وأغنية “ماما زمانها جاية”. وأخيرًا أغنية الحروف العربية التي تساعد الأطفال فيهم تعليم أساسات اللغة العربية السليمة.