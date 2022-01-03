تفاصيل تفعيل نت موبايلي يوم لا محدود 2022

تفعيل نت موبايلي يوم لا محدود 2022، هي إحدى الخدمات التي بحث عنها كثير من المواطنين، التي تقضي على أرض المملكة العربية السعودية، كما أن شركة موبايلي، بشكل عام هي من أفضل وارقى الشركات التي تقدم الكثير، والعديد من الخدمات الخاصة بالاتصالات داخل المملكة العربية السعودية بالإضافة، إلى ذلك فهي تعمل أيضا على توفير تفعيل لجميع الخدمات وتم تجديدها، كما أن هذه الخدمات بصفة مستمرة، كما أن هذه الشركات تم تأسيسها لأول مرة في عام 2004 تتعلق دائما بالخدمات الهاتفية، إلى الباقات التي تكون مدفوعة الأجر والتي تعمل أيضا تفعل لبعض المميزات الهائلة، الفريدة التى تسعى على توفيرها لتحقيق النطاق الواسع.

كيفية تفعيل نت موبايلي يوم

أصبح تفعيل خدمة النت موبايلي يوم هي من ضمن الخدمات المباشرة جدا التي يرغب في معرفتها الكثير؛ وممكن أيضا ان قم بتفعيلها من خلال الشركة المميزة التي تسعى دائما لتوفير بعض المميزات والخدمات لجميع المؤهلات، وبدون على ارض المملكة العربية السعودية، و تفعيل الخدمة فتكون كالتالي:-

اولاً يجب أن نقوم بإرسال رسالة نصية هذه الرسالة نكتب بها حرف “أ” على رقم 1100 .

ثم بعد ذلك نقوم بكتابة كلمة يوم ونبدأ بإرسال رسالة أخرى على نفس الرقم 1100

كما أن تكلفة باقة النت سوف تصل الى 24 ريال سعودي في اليوم.

إذا كنت ترغب في الحصول على باقة سوشيال ميديا فقط.

والتي تكون غير محدودة يمكنه أيضا ان تقوم بأرسال رسالة نصية مكتوب بها -441 على رقم 1100 للحصول أيضا على باقات سوشيال.

كيفية تفعيل نت موبايلي 2022

تعد باقة تفعيل 100 موبايلي 2022. من ضمن الباقات الهائلة جدا، والباقات التي تم تفعيلها حتى 25 يوما ويمكن أيضا أن نحصل من خلالها على 500 ميجا، وأكد الكثيرون أن تكلفتها قد تصل إلى 20 ريال سعودي، أو أصبح بإمكانك اليوم أن نقوم بتفعيلها في أي وقت من الأوقات عندما نبدأ في ارسال رساله على رقم 1100 يكتب هذه الرسالة 5100 وسوف يتم تفعيلها على الفور، بعدما يتم خصم قيمة رسوم الاشتراك في هذه الباقة.

جميع هذه الباقات قد تكون مرتبطة برقم 1100. يمكن أيضا أن نقوم بتفعيل الباقات بشكل مباشر. إذا تمكنا من الحصول على رصيد عبر الهاتف الجوال الخاص بنا.