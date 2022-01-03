ما لا تعرفه عن لعبة جراند ثفت أوتو 5 الإصدار الجديد 2022 مع تطوير العام الجديد للعبة Grand Theft Auto

تكون لعبة جراند ثفت أوتو 5 من أهم الألعاب التي وجدت على ساحة الألعاب ولاقت عدد كبير من اللاعبين حيث حققت نجاح كبير ويوجد في اللعبة 3 من الاصحاب الذين يقوموا بأعمال الشغب والفوضى داخل اللعبة وسرقة السيارات أيضا وتقوم الشرطة بالبحث عنهم مما يجعل فيها شيء كبير من الشغف والمتعة ونتحدث عن تفاصيلها واهم مميزاتها من خلال هذا المقال.

ما لا تعرفه عن لعبة جراند ثفت أوتو 5

تتكون اللعبة من ثلاثة ابطال هم محور التمركز يتحركون بكل سهولة داخل اللعبة وكأنهم في عالم مفتوح وحقيقي يوجد في اللعبة جميع المعدات التي تساعد على التنافس والعراك ووجود روح المغامرة بين هؤلاء الأصدقاء وحدوث المراوغة بينهم.

يقوم أبطال اللعبة بعمل الحالات الإجرامية كاملةً، من سرقة البنوك مع تقمص أدوار الشرطة وسرقة العربات بأنواعها بجانب المعدات التي يستخدموها للسيطرة على الأوضاع، ويستطيعوا الاختباء في البنايات والقفز هنا وهناك ويسعون إلى عمل كل السبل للتخلص من قبضة الشرطة ويتمكنوا من الهرب وأخذوا يذهبوا إلى الملاهي الليلية ويسيطروا عليها فنجد وجود مغامرة كبيرة داخل اللعبة

مميزات لعبة جراند ثفت أوتو الإصدار الخامس

تتميز اللعبة بكثير من المميزات والإصدارات التي لا توجد في أي لعبة أخرى ومن هذه المميزات هي :